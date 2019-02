Groot Brag voor Interhoër

Met die Interhoër ophande, Saterdag 23 Februarie wat by Hoërskool Warmbad aangebied word, is dit tyd vir die “Groot Brag” en daarvoor is daar groot rede by Hoërskool Frikkie Meyer.

Hoërskool Frikkie Meyer is ’n waardegedrewe skool wat bo-gemiddeld op akademiese-, sport- en kultuurgebied presteer en heelwat geleenthede aan leerlinge bied om hulself te ontwikkel.

Frikkie Meyer spog vanjaar met ’n 100 persent matriekslaagsyfer en behaal ’n sewende plek in die Limpopo provinsie gegrond op die aantal leerlinge wat vir B-graadstudies gekwalifiseer het.

Verder het twee van verlede jaar se matriekleerlinge toekennings ontvang vir die beste leerling in ’n vak. Netso het die leerkragte van Hoërskool Frikkie Meyer kop-en-skouers uitgetroon tydens die Waterberg Distriks-vaktoekenningsgeleentheid en ses matrikulante wat individuele toekennings ontvang het asook drie trofeë wat die skool op grond van dy prestasie gedurende die Senior Sertifikaat-eksamen verdien het.

Die skool se impak gedurende 2018 op sportgebied was noemenswaardig met nie minder nie as nege Cravenweekspelers en 22 provinsiale rugbyspelers.

Die dogterspanne lewer ses provinsiale hokkiespelers en 11 provinsiale netbalspelers. Vier leerlinge verkry SA Kleure in Boogskiet, een leerling in Atletiek en twee swemmers verteenwoordig Limpopo by die SA Skole Kampioenskappe in Johannesburg.

Jukskei lewer ses spelers op wat Provinsiale Kleure verwerf terwyl drie Skaakspelers ook Provinsiale Kleure verwerf.

Saterdag se Atletiek Interhoër bied aan die Frikkies se voete wat roer geleentheid om die uitdaging op die paviljoen aan te vat nadat hulle tydens die 2018 Interhoër die Sangbeker vir die derde agtereenvolgende jaar gewen het.

Tydens verlede jaar se byeenkoms het die senior dogterspan die trofee vir die tweede agtereenvolgende jaar gewen en ’n herhaling hiervan word in spanning afgewag.

Junior Mkhabela, HFM se senior topatleet, is verseker ’n gunsteling om die beste baanatleet van die dag te wees in die 200m met sy tyd van 22,70 sekondes, So/17 en in die 100m met ’n tyd van 11,4 sekondes. Hy het ook by verskeie byeenkomste meer as 900 Absa punte in beide items verwerf.

Anrich Basson, seuns o/17, is ‘n kranige veldatleet. In beide skyfwerp en gewigstoot behaal hy 800 en meer ABSA-punte. Hazel Kennedy kan weereens die jaar dopgehou word. Sy het verlede jaar in al drie haar items, 100m, 100m hekkies, en 400m hekkies, ‘n eerste plek behaal, ‘n besonderse prestasie tydens enige atletiek-interhoërbyeenkoms.

Hoërskool Frikkie Meyer se senior dogterspan het verseker ‘n paar dogters wat dopgehou kan word, naamlik. Jani du Plessis spiesgooi dogters o/19; Tacia van Wyk, gewigstoot dogters o/19, Kayla van der Merwe, dogters o/17 gewigstoot asook 200m, Miné Lategan, hoogspring dogters o/19. Cara Pieterse, een van die skool se top junior dogters se oog is weereens op die goue medalje met gewigstoot.

Frikkies, roer julle voete en bring die bekers weer terug na jul spogskool, want dié bosveldskool is ‘n klinkklare bewys dat skole in die platteland nie ‘n tree hoef terug te staan vir hulle eweknieë in die stad nie.