Dogter volg in ma se voetspore

Een van die rekords wat tydens Hoërskool Frikkie Meyer se Interhuis Atletiekbyeenkoms verbeter is, is die Spiesgooi rekord vir dogters o/19 wat vir 31 jaar agter die naam van Hanlie du Plessis gestaan het met die afstand van 34,21m.

Tydens vanjaar se Interhuis Atletiekbyeenkoms het Jani du Plessis haar ma, Hanlie, se rekord in dieselfde item verbeter met ’n afstand van 35,14m.

Hanlie, wat tans verbonde is aan die personeel van HFM, het destyds haar afrigting by twee bekende leerkragte, mnr Bossie en me Marthie Boshoff (wat tans steeds aan HFM verbonde is) ontvang.

Jani word deur haar ma Hanlie du Plessis en Danie Fouché afgerig. Vir ’n jaar wat op so ’n hoogtepunt begin is Jani beslis iemand om hierdie jaar dop te hou.