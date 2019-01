Grieta skielik oorlede na kort siekbed

Mev Grieta von Wielligh (72) is vroeg Sondagoggend 20 Januarie in die Polokwane Algemene Hospitaal oorlede nadat sy Vrydag in Thabazimbi Hospitaal opgeneem is met erge obstruksie in haar buik.

Sy is per ambulans na die hospitaal in Polokwane oorgeplaas waar sy toe later oorlede is voordat sy geopereer kon word.

Grieta en haar man James het saam met hulle seun Roelof en skoondogter, Lusette von Wielligh na Thabazimbi verhuis waar Roelof ’n pos by die myn aanvaar het en Luzette by HFM begin onderwys gee het. Hulle het hul op een van die Spitskop-plotte gevestig waar James hom besig gehou het met ’n groentetuin om hul selfvoorsienend te maak. Grieta sal onthou word vir haar lieflike “deskant-stem” waarmee sy kerksang so mooi aangevul het.

Hul dogter, Elizma, het besluit om saam na Thabazimbi te verhuis waar sy ’n nuwe besigheid, Thaba Graphics, begin het. Sy het intussen die besigheid opgegee en teruggetrek na Gauteng.

Die begrafnis is Saterdag 26 Januarie om 11:00 vanuit die NG Kerk Thabazimbi. Die teraardbestelling sal in die Thabazimbi begraafplaas geskied.