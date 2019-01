HFM Matrieks oes onderskeidings

Die Matrieks van HFM het vanjaar behoorlik onderskeiding geoes met een leerling wat 7 onderskeidings, een wat 6 onderskeidings, vier wat 5 onderskeidings en vier wat 4 onderskeidings ingepalm het.

Suné Robbertse het 7 onderskeidings ingepalm en was ook beste vak-leerling in HFM met haar prestasies in die volgende vakke: Afrikaans Huistaal (90%), English First Additional Language (87%), Wiskunde (80%), Lewenswetenskappe (88%), en Rekeningkunde (85%). Sy het ook onderskeidings in Geskiedenis en Lewensoriëntering behaal.

Michelle Steyn het 6 onderskeidings ingepalm en was HFM se beste leerling in Geografie (82%). Sy kry ook onderskeidings vir Afrikaans Huistaal, English First Additional Language, Wiskunde geletterdheid, Lewensoriëntering en Besigheidstudie.

Christelle Brink behaal 5 onderskeidings en was HFM se beste leerling in Toerisme (88%) en Wiskunde geletterdheid (89%). Sy behaal ook onderskeidings vir Afrikaans Huistaal, English First Additional Language en Lewensoriëntering.

Michelle Simpson behaal 5 onderskeidings in Afrikaans Huistaal, English First Additional Language, Wiskunde geletterdheid, Lewensoriëntering en Toerisme.

Rina-Liza Taljaart behaal 5 onderskeidings in Afrikaans Huistaal, English First Additional Language, Wiskunde geletterdheid, Lewensoriëntering en Toerisme.

Rachel van Zyl behaal 5 onderskeidings en was HFM beste leerling in Besigheidstudies (84%) en RTT (90%) asook onderskeidings in Afrikaans Huistaal, English First Additional Language en Lewensoriëntering.

Pieter Lamprecht behaal 4 onderskeidings met beste HFM leerling in Fisiese Wetenskap (87%) en onderskeidings in Afrikaans Huistaal, English First Additional Language, en Lewensoriëntering.

Michelle Mulder behaal 4 onderskeidings in Afrikaans Huistaal, Lewensoriëntering, Geskiedenis en Lewens Wetenskappe.

Sonja Terblanché behaal vier onderskeidings in Afrikaans Huistaal, English First Additional Language, Lewensoriëntering en Lewens Wetenskappe.

Jeane Venter behaal 4 onderskeidings in Afrikaans Huistaal, English First Additional Language, Lewensoriëntering en RTT.

Verder was daar vier leerlinge wat 3 onderskeidings, 23 wat 2 onderskeidings en 63 wat 1 onderskeiding behaal het.

Altesaam het die leerlinge vir 170 onderskeidings gesorg.

Ander beste vakpresteerders was Mihle July as beste HFM presteerder in English Home Language (74%) en Afrikaans Eerste Addisionele Taal (82%).

Francois Jooste Tegniese Wiskunde (71%), Machielle Hatting Tegniese Wetenskap (76%), Sonja Terblanché Ekonomie (76%),

Neil Bester Inligtingstegnologie (85%), Micayla Mulder Geskiedenis (92%) en Lewensoriëntering (99%), Nicole Blignaut Gasvryheidstudies (72%), Jan-Adriaan du Plessis IGO (83%), Armand Zwart Elektriese Tegnologie (66%) en Werner Dreyer Siviele Tegnologie (93%).