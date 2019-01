Thabazimbi Gholfklub – Gekkedag afsluiting

Die Thabazimbi Gholfklub het op 8 Desember hulle jaarlikse afsluiting met Gekkedag, asook die jaarlikse prysuitdeling aangebied.

Soos gewoonlik was dit ’n snikheet somersdag wat byna uitgereën het.

Gekkedag het die formaat van ’n IPS oor 18 gaatjies aangeneem met die beperking dat deelnemers slegs twee stokke en ’n putter vooraf moes kies om die baan mee aan te durf.

Die dag is deur Cornelis van Wyk gewen. Tydens die geleentheid is die onderskeie trofeewenners deur die jaar ook aangekondig en is die dag met ’n gesellige ete afgesluit.