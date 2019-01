Hoërskool Frikkie Meyer het vier nuwe leerkragte en een SBO student wat vanjaar hul loopbane by die skool verder aanpak.

Die vier leerkragte is Suné Prinsloo wat Lewensoriëntering en Sosiale Wetenskappe aanvat, Marilette van Niekerk, die nuwe IT onderwyser, Anmarie Boshoff by Geografie en Sosiale Wetenskappe en Liani Smith wat Afrikaans onderrig. CJ van der Merwe is die nuwe SBO student wat sy opleiding as onderwyser hier by Hoërskool Frikkie Meyer aanpak.