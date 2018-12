11 Huise verwoes in St Francisbaai-brand

Maroela Media berig dat verskeie mense beseer is in die brand wat Dinsdag 18 Desember elf huise in St Francisbaai verwoes het. Een van die beseerdes is in ’n ernstige toestand nadat hy koolstofmonoksied vergiftiging opgedoen het en is in die hospitaal opgeneem vir behandeling.

Baie huise in die area tussen Harbourweg en Assissirylaan het grasdakke en ’n sterk wind het daartoe bygedra dat die brand vinnig deur die huise versprei het. Elf huise is heeltemal in die brand verwoes terwyl ’n paar beskadig is maar nie tot op die grond toe afgebrand het nie.

Die ontruimingsbevel wat gistermiddag deur die Kouga munisipaliteit uitgereik is, is later opgehef toe die vlamme grootliks onder beheer gebring is.

Nooddienste is Dinsdagoggend omstreeks 11:00 ontplooi om te help om die brand te bestrei en met beseerdes te help. Weens die sterk wind het brandbestryders die gebied deur die nag gemonitor indien die vuur weer sou opvlam aangesien daar verskeie plekke was waar die vuur nog gesmeul het.

Die SAPD patrolleer ook die gebied om plundering van die huise te verhoed.