Vernietigende storm tref Sun City

’n Vernietigende storm, gepaardgaande met hael en blits-vloede, het Sun City in Noordwes Gistermiddag, Saterdag 15 Desember, omstreeks 16:30 getref.

Die Cabanas hotel is oorspoel deur enkeldiep water en ys en gaste is ontruim en versoek om indien moontlik huis-toe te gaan of is na ander hotelle oorgeplaas.

Volgens besoekers was dit ’n snikheet dag en was die Valley of Waves vol besoekers. Teen omstreeks 15:30, net voor die storm in alle geweld losgebars het, het hotelpersoneel begin om besoekers uit hierdie gewilde kuier- en speelplek te ontruim.

Media24 berig dat groot skade is aan hotelkamers sowel as die sentrale familie vermaak kompleks aangerig.

Voertuie en geboue is beskadig en dagbesoekers is in aller yl met busse uit die geaffekteerde gebiede na die parkeerterrein vervoer.

Die meeste restaurante is gesluit en lang toue het voor die enkele restaurante gevorm soos besoekers probeer het om iets te ete te kry.

Die hotel se nooddienste was teen laat gister steeds besig om ’n opname van die skade te doen.

Die gholfbane het luidens gerugte skade opgedoen en dit is te betwyfel of daar enige gholf-aktiwiteite vir die res van die naweek gaan wees.

Volgens ’n woordvoerder van die Moses Kotane Plaaslike Munisipaliteit, Beauty Makganye, is nie een van die omringende dorpies erg geraak nie en blyk dit dat Sun City die swaarste deur die storm geaffekteer is.

Voornemende besoekers word aangeraai om eers te skakel indien hulle beplan het om die kompleks gedurende die res van die lang naweek te besoek.

Warm gedeeltelike bewolkte weer word vir die res van die langnaweek voorspel.

Foto’s : Arrive Allive