The spanking new Ford Ranger 3.2TDCi Double Cab XLT 6AT 4×4 –

Normal price R 625 500 –

can be yours at the massive

discounted price of only R 528 900 *

Die splinternuwe Ford Ranger 3.2TDCi Dubbelkajuit XLT 6AT 4×4 –

Gewone prys R 625 500 –

kan nou joune word teen die

geweldige afslagprys van slegs R 528 900 *

Included / Ingesluit:

• Roll-Bar

• Tonneau Cover

• Rubberizing

Ford Ranger 3.2TDCi Dubbel Kajuit XLT 6AT 4×4 hou legende in stand

Met die eerste opslag onderskei die Ford Ranger hom met sy gespierde voorkoms en ’n spasieuse-, gemaklike kajuit, besef jy dat hierdie bakkie steeds deel is van sy legendariese voorgangers.

Die Ford Ranger is een van die mees aanwendbare bakkies in sy klas met ’n uitsonderlike 800mm waterrydiepte en ’n vryhoogte van 230mm wat dit in staat stel om die meeste uiterste terreine met gemak te hanteer.

Te danke aan die 28-grade op-hoek en die 25-grade tru-hoek kan bestuurders in die Ranger met groter gerusstelling steil hindernisse aanpak.

SYNC®2, Ford se nuutste generasie interne gerieflikheidsstelsel, gee bestuurders meer vryheid om met groter veiligheid die verskeidenheid van funksies te beheer en te gebruik. Dit sluit in natuurlike stemopdragte om funksies soos die kajuittemteratuur, audiotoerusting en die telefoon uit te voer.

Die 8-duim raakskerm dra ook baie by om nog meer kontroles binne bereik van die bestuurder se vingertoppe te bring.

Die kragbron is ’n vyf-silinder turbo-dieselenjin van 147kW @ 3000 r.p.m. wat 470Nm wringkrag @ 1500–2750 r.p.m. lewer.

Aandrywing deur ’n ses-spoed outomatiese ratkas met “Electronic Shift-On-The-Fly” rat-selleksie.

Traction Control, ABS remme met elektroniese remkrag-verspreiding, ESP remstelsel en “Electronic Stability Program” dra alles by tot uitstaande bestuursgerief en veiligeid van insittendes.

Parkeersensors voor en agter vergemaklik die taak vir die bestuurder aansienlik en sou jy in die reën ry en vergeet om jou ruitveërs te aktiveer sal die Ranger dit self doen.

*Beskikbaar deur Ford Credit – Ses jaar / 90 000, 15 000km Diensinterval Diensplan Waarborg geldig vir 4 jaar /120 000km.

*Available through Ford Credit – Six year / 90 000, 15 000km Service Interval Plan. Warrenty valid for 4 years / 120 000km.