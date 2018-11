Brandstigting ondersoek na kerk afbrand

Die Kerkgebou van die Hervormde Gemeente Rustenburg-kloof is Sondagoggend 25 November heeltemal verwoes deur ’n brand wat omstreeks 01:00 in die kerkgebou ontstaan het.

Citizen berig dat die woordvoerder van die polisie, kolonel Adele Myburg, aan hulle bevestig het dat ’n saak van brandstigting ondersoek word. Bewerings op sosiale media doen die rondte dat die brand in die Hervormde kerk in Geelhoutpark deur ’n petrolbom veroorsaak is.

Volgens Maroela Media het die sekuriteitsfirma die pastorie omstreeks 01:00 geskakel het en gesê dat iets by die kerk, sowat 15m vanaf die pastorie, skort.

Weens vrees vir sy veiligheid het die predikant, ds. Nardus Enslin, die firma versoek om iemand uit te stuur om ondersoek in te stel.

Die firma het na sowat 20 minute teruggeskakel om te sê dat die kerkgebou brand.

Volgens Yvette Enslin, eggenote van ds Enslin, het haar man uitgehardloop om te kyk wat aangaan terwyl sy hulle seun gaan wakker maak het. Vanuit die studeerkamer se balkon af was die vlamme, wat meters bo die dak van die kerk uitgelek het, toe reeds duidelik sigbaar.

Teen die tyd dat die brandweer twintig minute later op die toneel opdaag het was dit reeds te laat om enigiets uit die kerkgebou te red. Hulle kon daarin slaag om die kategese lokaal, waar net vensters gekraak het, langs die kerk asook die lapa te red.

Die kerk beskik nie oor ’n saal nie, maar word die lapa aangewend vir spesiale geleenthede. Dit sal dan ook dien as tydelike lokaal vir verdere eredienste tot tyd en wyl ander reëlings getref kan word.

Volgens die kurator van die hervormde Kerk se museum in Pretoria, ds Carel-Johann de Bruin, is dit die eerste Hervormde kerk wat sedert die Anglo-Boereoorlog in ’n brand vernietig word nadat die kerkgeboue van Trichardtsfontein en Dullstroom gedurende hierdie drie-jarige oorlog afgebrand is.

Die Kloof gemeente het gedurende 1974 die nuwe kerkgebou in gebruik geneem. (Foto’s: Facebook)