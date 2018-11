Boot sink op Victoria Meer – 30 bevestigde sterftes

Ten minste 30 mense is dood nadat ’n plesierboot met sowat 100 mense aan boord Saterdag naby die Ugandese hoofstad, Kampala, in die Victoria meer gesink het.

Verskeie musikante en bekende persoonlike was onder andere ook op die boot.

Van die meer as 20 mense wat gered is sluit in Prins Daudi Kintu Wasajja, broer van die koning van Uganda se grootste koninkryk, Buganda asook een van die land se bekendste musikante, Iryn Namubiru.

Buiten dat die boot oorlaai was en baie mense nie lewensgordels gedra het nie, het swak weer ook ’n rol gespeel.

Blykbaar is die boot ingespan om die tydperk van werkafskeidspartydjies te benut terwyl dit nie ten volle water-vaardig was nie.

Van die lyke het op die strand uitgespoel waar familielede angstig agter ’n heining gewag het soos die lyke uitgehaal is. ’n Helikopter is ook ingespan om te help in die soektog na vermiste persone.

Alle hoop is laat vaar dat verdere oorlewendes gevind sal word. Plaaslike owerheidsbeamptes het gesê dat verskeie vissersbote, wat die drenkelinge te hulp gesnel het, ook gesink het nadat dit hulle ook oorlaai geraak het deur die paniekbevange mense.

Met ’n oppervlakarea groter as Switserland, is Victoria Meer die tweede grootste meer in die wêreld en die grootste in Afrika. Die meer word gedeel deur Uganda, Kenia en Tanzanië en sowat 30 miljoen mense is afhanklik van die opbrengste uit die meer.

Die meer, wat deesdae ernstig bedreig word deur besoedeling en dalende watervlakke, se biodiversiteit het sedert die 1980’s met sowat 50% gedaal.

Die meer se naam het sy oorsprong by die kolonialis John Hanning Speke wat die meer na Koningin Victoria vernoem het tydens sy reis in die gebied gedurende 1858.