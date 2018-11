7 Sterf in nog ’n gru-ongeluk op N1 – Limpopo

Ten minste 7 persone het onuitkenbaar verbrand nadat die taxi waarin hulle gereis het teen ’n groot vragmotor op die N1 tussen Kranskop en Mookgophong gebots en aan die brand geraak het.

Die pad was Saterdag vir ’n geruime tyd gesluit terwyl die forensiese span van die provinsiale gesondheidsdienste die wrak en ongelukstoneel gefynkam het.

Gedurende September vanjaar het 40 mense in verskeie ongelukke binne ’n radius van 20km vanaf hierdie ongelukstoneel op dié deel van die N1 gesterf. Hieronder was 11 Malawiese toeriste toe hulle bus op pad na Durban in ’n ongeluk betrokke was.

Sedertdien was daar ten minste nog twee gru ongelukke naby die Kranskop tolhek waarin verskeie mense die lewe gelaat het.

Die minister van Vervoer, Blade Nzimande, het verlede week ’n R4 miljard investering aangekondig om die gedeelte van die N1 tussen die Kranskop tolhek en Makhado te verbeter.

Tydens die loodsing van die feestydperk padveiligheid projek in Modimolle, het hy saam met amptenare en kerkleiers, wat die gedeelte van die pad wat berug was vir al die noodlottige ongelukke moes reinig, besoek.