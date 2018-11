Ligte vliegtuig stort neer in Zimbabwe – geen oorlewendes

’n Ligte vliegtuig met vier Finse-toeriste aan boord het Vrydag by Tokwane-Ngundu in die Masvingo provinsie in Zimbabwe neergestort. Almal aan boord van die Cessna 182 vliegtuig, insluitend die vlieënier wat intussen geïdentifiseer is as Barry Style, is op slag dood.

Die vliegtuig het op ’n klipperige heuwel neergestort en wrakstukke is oor die gebied versprei.

Die liggame van die oorledenes was so vermink dat daar aanvanklik gedink is dat daar net drie mense aan boord van die vliegtuig was.

Volgens vriende was Styles met sy passasiers vanaf Buffalo Range Vliegveld in Chiredzi op pad na die Victoria Watervalle toe iets katastrofies met die vliegtuig moes gebeur het.