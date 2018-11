Verskeie hoogtepunte dié jaar vir Thabazimbi Boogklub

Thabazimbi Boogklub se dagboek het die afgelope seisoen tot verskeie hoogtepunte gelei. Die skuts se harde werk en voorbereiding is dan ook beloon op 10 November 2018 gedurende die boogklub se jaareindfunksie. Die klub spog met verskeie skuts wat Limpopo kleure ontvang het.

‘n Deeglike puntestelsel is in plek om die klubkampioen aan te wys en Maya Broekhuizen stap weg met hierdie trofee.

Die puntestelsel geskied op bywoning, deelname en veral op deelname aan kompetisies buite klubverband waar die lid provinsiale en nasionale kwalifiserende tellings moet skiet.

Nog meer uitstaande is dat sy presies ‘n jaar gelede om haar lewe geveg het met Guillain Barré sindroom wat ‘n gedeeltelike en/of algehele verlamming veroorsaak. Sy het haar tweede kans op lewe voluit aangegryp en word geluk gewens met hierdie prestasie.

‘n Klub se ledetal moet groei, en om die jong klomp aan te moedig is elke jong skut (welpie) vereer met ‘n unieke trofee.

Die klub is bevoorreg om te sien dat die jong skuts hulle plek volstaan.

Ouers word meestal ingetrek by die sport omdat die kinders wil jag en/of teiken skiet. As die kinders lekker skiet, word die ouers outomaties ingespan by Thabazimbi boogklub wat die Bosveld gees van Thabazimbi boogklub uniek maak.

Die klub bied verskeie dissiplines aan waaraan elke skut kan deelneem onderandere Binneshuise skiet. Buite kompetisies (Field- dissipline) en 3D is gesog onder die skuts.

Hierdie is by uitstek ‘n gesin-sport.