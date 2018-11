Laat nuus vanaf HFM

Met leerlinge van Hoërskool Frikkie Meyer hard besig met jaareind-eksamens, is daar tog ‘n paar nuusbrokkies om te deel.

Die grootste hiervan is die Luiperd Toekennings en die aanwysing van die SR lede tot die skool se Bestuursliggaam.

Die leerlinge van Hoërskool Frikkie Meyer ding jaarliks mee om deel van die uitsoek groep, die Luiperds, te wees (Foto bo). Dit is naamlik die leerlinge wat meer as net hulle deel bydra, ook op buite-skoolse aktiwiteite. Op die foto is die Luiperd Top Tien leerlinge van 2018, saam met die Luiperd organiseerder, Francis Coetzee. Van links voor: Melinda Dreyer (Gr12), Zurisha Pelser (Gr10), Adri Vorster (Gr12), Jani du Plessis (Gr11), Wilmien Schutte (Gr11), Jolize Butler (Gr11), Madelein Vorster (Gr10) en mnr CA Campbell (Hoof). 2de ry: Die leerkragte Henco Smith, Francis Coetzee en Madelene Smith. Agter: Selkirk von Wielligh (Gr10), Carien Janecke (Gr11) en Luan von Wielligh (Gr8).

Leerlinge vir Beheerraad (Foto links)

Tacia van Wyk, links, is verkies as VLR sekretaresse vir die Beheerliggaam. Dirco Slabbert, Hoofseun, en Miné Lategan, Hoofdogter, verteenwoordig die leerders van HFM op die Beheerliggaam.