NG Kerk Thabazimbi Kerssangdiens met Louis Brits

Die NG kerk se jaarlikse Kerssangdiens vind plaas op Sondagaand, 18 November 2018 om 19:00 by die kerk in Tiende laan.

Die gaskunstenaar is die gewilde gospelsanger, Louis Brittz. Louis is onder andere ook liedjieskrywer, komponis, musiekvervaardiger, openbare spreker en die leier van lofprysings- en- aanbiddingsgeleenthede. Sy bekende 2012 CD, ‘Psalms’, het goue status bereik met meer as 34 000 eenhede wat verkoop is.

Hy is veral bekend as die mede-stigter van die #Imagine jeugbeweging, waarna Thabazimbi al die afgelope paar jaar groot getalle jeugdiges stuur.

Louis en sy vrou, Hettie ook ‘n bekende skrywer en openbare spreker, en hul drie kinders woon tans in Amerika en is gedurende November op besoek in Suid-Afrika. Hulle het ‘n liefde en passie vir die Bosveld en sy mense en kom ons gemeenskap seën deur die Kerssangdiens aan te bied.

”Ons is baie opgewonde oor Louis Brittz se besoek en wil dit graag met almal deel. Hierdie is ‘n geleentheid waar alle denominasies kan saamkom en verenig in Jesus Christus!” het ds Tinus Benadé van die Kerssangdiens, gesê.

Die enigste toegangsfooi by die Kerssangdiens is ‘n nie-bederfbare voedselproduk. ”So kan ons ook Jesus leef en ander seën, hierdie feesseisoen”.