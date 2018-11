KunsteGrot verrassing – ’n Gewigtige Saak

KunsteGrot op Thabazimbi het die laaste verrassing uit die teaterhoed geruk met die eenmanvertoning, ’n Gewigtige Saak met die veelsydige akteur en sanger, Wynand Van Vollenstee, as Karate Kallie, wat op Woensdag 28 November die KunsteGrot besoek.

Gehore ken reeds vir Wynand met sy briljante spel in Getroud met Rugby, Platteland, Die Munisipaliteit van Ghwarra-Ghwarra, My Vrou se Man se Vroue en die koddige Gielie in die trefferreeks, Ouboet en Wors, deur Willie Esterhuizen wat deur KykNet uitgesaai is.

In ’n Gewigtige Saak, Wynand se eerste solostuk met regie deur Lizz Meiring, word daar op ’n unieke, warmhartige en koniese blik gewerp op die majestieuse uitdagings van vet mense.

In ’n wêreld wat te klein is vir ekstra groot mense, wag daar ’n mynveld van komplikasies om elke noue hoek en draai.

Terwyl vrouens dikwels hulle vetsugtige lot beka, word daar min uit ’n mollige man se besige mond gehoor van hoe swaar hulle aan hul ekstra bagasie dra – met komiese gevolge.

Die stuk handel uiteindelik oor ons basiese menswees en ons skreeusnaakse stryd moet onsself en die samelewing.

Almal, diegene wat nog nooit ’n ekstra kilojoule moes tel nie, tot die erg gestoffeerdes van beide geslagte, hou ’n Gewigtige Saak uitstekende, oorspronklike en verrassende vermaak in.

Kaartjies vir bespreking is teen R120 per persoon vooraf beskikbaar by Rita en sy kan gekontak word by 083 744 8559.

Die vertoning begin om 19:00, wees dus daar met jou piekniekmandjie gepak teen 18:30.