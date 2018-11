EFF Raadslid gearresteer op klag van inbraak en roof

Die EFF raadslid van Wyk 7 Thabazimbi, Daniel Mampeule, is deur die EFF Limpopo van alle EFF aktiwiteite geskors nadat hy daarvan aangekla is dat hy plaaslike inwoners deur huisbrake en aanrandings terroriseer.

Volgens The Citizen is Mampeule, 36, Sondag gearresteer en het Maandag in die Northam Landdroshof op klagte van roof verskyn.

Daar word beweer dat Mampeule verbind word met verdagte persone wat plaaslike inwoners terroriseer. Volgens plaaslike inwoners is hy ook na bewering die leier van ’n bende wat snags op straathoeke skuil en mense van hulle eiendom beroof.

Sy arrestasie volg nadat hy en nog twee medepligtiges na bewering by ’n huis in Smashblock ingebreek en die huisbewoners van geld en drank beroof het.

Volgens die polisiewoordvoerder, Brigadier Motlafela Mojapelo, bly hy in aanhouding tot hy weer in die hof moet verskyn op 12 November. Na verwagting sal hy tydens hierdie verskyning amptelik om borg aansoek doen.

Volgens die EFF provinsiale leier, Jossey Buthane, het die EFF Mampeule verbied om aan enige EFF aktiwiteite deel te neem. “Anders as ander politieke organisasies wat misdaad romantiseer . . . toe ons bewys ontvang het dat Mampeule vir misdaad gearresteer is, het ons nie tyd gemors nie en aksie geneem,” het hy verder toegevoeg.

Buthane het ook gesê dat die EFF hierdie saak wil gebruik as voorbeeld vir ander dat die EFF nie misdaad sal toelaat en dat niemand bo die wet verhewe is nie.

“Ons distansieer onsself van hierdie tipe optrede en doen ’n beroep op wetstoepassers om sulke persone te arresteer, sonder spesiale gunste en vrees. Ons glo dat raadslede en leiers moet deur die voorbeeld wat hulle stel leiding gee,” het Buthane gesê.

Lokfoto: African Times: Buthane – Leier EFF Limpopo