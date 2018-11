Wêreld se hoogste standbeeld in Indië amptelik onthul

’n Reuse- standbeeld van sowat 182 meter (597 voet) van een van die land se vryheidsvegters wat die Indiese volk saamgebind het nadat hulle in 1947 hulle onafhanklikheid van Engeland verkry het, is Woensdag amptelik geopen.

Hierdie Standbeeld van Eendrag is tans die hoogste in die wêreld en byna twee keer so hoog as die “Statue of Liberty” in Amerika.

Dié nuwe toeriste-aantreklikheid se opening het gepaard gegaan met heelwat verdeeltheid onder inwoners wat reken dat die sowat $400 miljoen (Ongeveer R6,3 miljard) wat daarop gespandeer is baie beter tot voordeel van die plaaslike inwoners aangewend kon word.

Die lewensgetroue brons-standbeeld van Sardar Patel, wat as ’n strategiese denker beskryf word om die verdeelde land weer saam te bring, word beskou as ’n simbool van die land se ingenieurswese en tegniese vermoë.

Lugmag vegvliegtuie het deel van die openingseremonie uitgemaak terwyl helikopters massas roosblare oor die standbeeld losgelaat het terwyl die land se eerste minister, Narendra Modi, voor die beeld gebuig het.

Vuurwerke, volksdanse en blommekranse het deel van die openingseremonie uitgemaak.

Dit kan nie ontken word dat groot standbeelde ’n instrument is wat deur politieke partye gebruik word om persone en figure uit die verlede onsterflik te maak om hulle hedendaagse belange en ideologië te versterk.

Alhoewel hierdie standbeeld die politikus as ’n nederige man in eenvoudige klere met ’n passiewe uitdrukking op sy gesig met arms wat kalm langs sy sye hang uitbeeld, val dit nie in die gewone klas van politieke beelde nie, maar die politieke inslag kan nie ontken word nie. Selfs die kaal tone wat uit die effe te groot sandale steek en die effense boepmagie kan dit nie verberg nie.

Die afgelope paar jaar word Indië getref deur ’n golf van monumente wat opgerig word waarvan die meeste die afgelope 15 jaar die lig gesien het.

Die strukture beeld in die meeste gevalle godsdienstige figure uit Hindu, Buddhisme en Jainisme uit.

Meer onlangse geskiedkundige figure soos die 17de-eeuse oorlogs koning, Shivaji, waarvan ’n 696 voet hoë standbeeld aan die Mumbai-kus besig is om te verrys. Die standbeeld sal na verwagting in 2021 voltooi wees om die ereplek as die wêreld se hoogste standbeeld van die Standbeeld van Eendrag, oor te neem en beeld die heerser uit waar hy gewapen met ’n swaard in sy een hand op die rug van ’n perd is.

Hooffoto: AFP