Soektog na wrak van vermiste vliegtuig duur voort

Vanaf Indonisië word berig dat hommeltuie en sonar ingespan word om die ligging van die Lion Air Passasiersvliegtuig te bepaal.

Die vliegtuig het Maandag in die see van Java neergestort, dertien minute nadat dit met 189 mense aan boord vanaf Jakarta in Indonisië opgestyg het.

Die vliegtuig was ’n splinternuwe Boeing 737 MAX8, ’n model wat eers gedurende 2016 deur lugdienste in gebruik geneem is. Die spesifieke vliegtuig is eers op 15 Augustus vanjaar in diens gestel.

Volgens amptenare het die vlieënier van die Boeing 737 toestemming gevra om na die Soekarno-Hatta lughawe te draai kort voordat alle kontak met die vliegtuig verloor is.

Volgens die tegniese log het die vliegtuig reeds tegniese probleme met een van die instrumente ondervind toe dit die vorige dag vanaf Bali na Jakarta gevlieg het. Die fout is intussen herstel.

Vlug JT610 was op na die westelike stad van Pangkal Pinang toe die vliegtuig skielik spoed vermeerder en hoogte verloor het.

Mens op bote in die omgewing het die blykbaar gesien hoe die vliegtuig neerstort.

Daar word ook gehoop om die swartboks, die vlugopnemer, te kry wat meer lig kan werp op die oorsaak van die ongeluk.

Volgens die soekgeselskappe het hulle menslike liggaamsdele op die toneel uit die water gehaal en daar bestaan geen hoop op enige oorlewendes nie.

Die hoof van die soek en reddings agentskap sê dat 10 lyksakke reeds gevul is en dat die oorskot na Jakarta geneem sal word vir uitkenning.

Veertien sakke met ongeluksrommel, insluitende skoene, ’n wallet en verskeie kledingstukke is ook reeds tussen wrakstukke van die vliegtuig uit die see gehaal.

Lion Air is Indonisië se grootste lae-koste lugredery en die lugdiens het voorheen voorvalle van veiligheid en swak bestuur ondervind, sodanig dat dit tot 2016 verban was om binne die Europese lugruim te vlieg.