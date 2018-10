Abraham Kriel Kinderhuis maak ‘n verskil

Abraham Kriel Kinderhuis Nylstroom maak die afgelope 59 jaar ‘n verskil in kinders se lewens. Ons is ‘n geregistreerde nie-winsgewende organisasie en voorsien in die behoeftes van 170 kinders.

Die doel van die kinderhuis is om die kinders te versorg en te ontwikkel deur geleenthede te bied waarbinne hulle kan groei en ontwikkel tot onafhanklike volwassenes wat hulle plek in die samelewing kan volstaan.

Die kinderhuis word gesubsidieer deur die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling maar die werklike koste om ‘n kind te versorg is veel meer as die subsidie wat ons ontvang. Daarom is ons totaal en al afhanklik van die gemeenskap se ondersteuning.

Ons benodig finansies, kos, klere, toiletware en skoolbenodigdhede op ‘n daaglikse basis.

Ons is bevoorreg om fasiliteite op die terrein te hê om die kinders te vermaak en aktief te hou.

Instandhouding daarvan kos geld en veral ons netbalbaan het heelwat aandag nodig.

Enige bydrae kan verseker dat ons ons werk by die kinderhuis kan voortsit en ‘n verskil in kinders se lewens kan maak!

Druk die aangehegte skenkingsvorm uit en maak asb ‘n bydrae.