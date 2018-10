Sondagkommentaar: Denel uitverkoop – Saudi Arabië en vermiste Joernalis – Donald Trump in ontkenning

– *Teksgedeeltes: Genesis 25: 29-34 en 27: (5-7) en (27-29)

Nuusopslae word gemaak oor die verdwyning van die arabiese joernalis, Jamal Khashoggi, ’n groot kritikus van Kroonprins Mohammed bin Salmen van die Saudi Arabiese Koninkryk, nadat hy laas lewendig gesien is toe hy op 2 Oktober die Saudi Arabiese konsulaat in Istanbul in Turkye betree het.

Met groot rede ook. Khashoggi lewer gereeld bydraes tot die Washington Post. Hy bly in ’n voorstad van Washington. Hy was voorheen betrokke in die binnekringe van Saudi Arabië maar het as groot kritikus van die koninkryk, onder die leierskap van Kroonprins Mohammed bin Salman, uitgedraai.

Volgens sy verloofde het Khashoggi na die ambassade gegaan om papierwerk vir hulle troue uit te sorteer, maar het nooit weer uitgekom nie.

Sy verdwyning is in geheimenis gehul en het ’n internasionale krisis veroorsaak met Turkse amptenare wat Saudi Arabië van ’n staats-ondersteunde moord beskuldig en ook dat hulle die lyk opgekap en in die ambassade eiendom begrawe het.

Intussen het Saudi Arabië erken dat Khashoggi (gewone joernalis wat net sou trou dokumentasie wou uitsorteer) gesterf het tydens ’n geveg binne die ambassade.

Daar is egter geen verwysing wat daarna met sy liggaam gebeur het nie. Turkse media het beweer dat Khashoggi binne die diplomatieke sending deur ’n Saudi taakmag gemartel en onthoof is, iets wat nog nie deur die Turkse regering bevestig is nie.

Hierdie erkenning van sy dood, na sterk ontkenning daarvan deur die Golf koninkryk, kom te midde van dreigemente van sanksies deur die Verenigde State en geen antwoorde op vrae oor die rol wat Prins Mohammed dalk hierin gespeel het.

Die teenstrydighede plaas die koninkryk, wat reeds vir dekades ’n Westerse bondgenoot en buffer teen Iran in die Midde-Ooste is, onder geweldige druk om ’n verskoning te kry om die druk op sy leiers te verlig.

Dit het ook ’n geweldige krisis vir Prins Mohammed, ’n gewilde heerser wat aanklank by die VSA gevind het as ’n moderne Arabiese hervormer, veroorsaak deurdat hierdie beeld erg geskaad word.

Tot dusver was die reaksie van die president van die VSA, Donald Trump, dat hy die verklaring deur die Saudi’s aanvaarbaar vind.

Trump het vroeër gesê dat Washington sanksies kan implementeer. Sy departement was tot dusver traag om hierdie Golf-bondgenoot te kritiseer, nieteenstaande die opbouende getuienis van wat met Khashoggi gebeur het.

Suid-Afrika ook betrokke

Suid-Afrika bevind hom nou vasgevang in hierdie internasionale debakel met druk wat op die land uitgeoefen word om ’n moontlike saketransaksie tussen Suid-Afrika en Saudi Arabië oor die staatsbeheerde Suid-Afrikaanse wapenvervaardiger, Denel, op te frommel.

Samespreking oor die oorname (gedeeltelike?) van Denel is reeds tydens Ramaphosa se besoek hierdie jaar aan Saudi Arabië en verskeie ander lande om in Suid-Afrika te investeer, bekend gemaak.

Die departement van internasionale betrekkinge en Koöperasie het hulle kommer oor die verdwyning van Khashoggi uitgespreek maar bevestig dat hulle besigheid met die Golf-koninkryk sal ondersteun, nieteenstaande bewerings dat Saudi-regerings amptenare hierby betrokke was.

Suid-Afrika se minster van internasionale betrekkinge, Lindiwe Sisulu, het bevestig dat die Saudi regering begerig is om ’n aandeel in Denel te bekom:

“Daar is groot belangstelling in Saudi Arabië om aandeelhouer in ons sukkelende Denel te bekom. Ek weet nie wat die uitkoms van die samesprekings sal wees nadat dit deur die NCACC (National Convention Arms Control Committee) ondersoek is nie.

Op sy beurt het Denel die moontlike Saudi belangstelling verwelkom en aangetoon dat daar reeds ’n sterk samewerkings-ooreenkoms bestaan.

Die punt bly staan.

Denel is ’n strategiese wapenvervaardiger in staatsbesit wat nou op ’n goue skinkbord aan ’n vreemdeling buite die landsgrense aangebied word in ruil vir geld, geld wat deur ’n korrupte regering onder sy kaders herverdeel kan word.

Denel (voorheen Atlas Vliegtuigkorporasie), die voormalige, magtige vertoonstuk van die Suid-Afrikaanse wapenvervaardiger inisiatief, oorspronklike ontwerper en later die vervaardiger van die Rooivalk aanvals-helikopter; waar die Impala opleidingsvliegtuig in sy totaliteit vervaardig en gemonitor is met ondersteuning van ander vervaardigers in die wapen- en instrumentasie-industrie; die plek wat die lugmag se Mirage F-1’s gemonteer en versien is, waar die Cheetah’s hulle eerste treë die lugruim in gemaak het en waar die AL 60 ligte vragvliegtuig gebore is, deur ’n vermoeidheidstoets gegaan het, die prototipe gebou is en sy lugwaardigheidsertifikaat gekry het.

Die firma is so deur die ANC-kaders leeggesteel dat werknemers versoek is om hulle eie toiletpapier werk toe te bring terwyl salarisse en werkure gesny word. (Gedurende my tydperk van 10 jaar as werknemer by Atlas is ek geraak deur ‘n personeel verminderingsiniasatief veroorsaak deur sanksie teen Suid-Afrika maar nooit het iemand sy/haar werk verloor as gevolg van korrupsie of diefstal nie).

Deur al die mediavrystellings en aantygings was daar nog geen woord vanaf Krygkor – die oorhoofse eienaar van die krygtuig-industrie, Denel ingesluit.

Saudi Arabië het geen wapenvervaardigings industrie nie en is daarop aangewese om sy krygsmateriaal in te voer. Die koninkryk is duidelik op soek na sy eie onafhanklike militêre industrie om sy wapenbehoeftes aan te vul, dalk met die oog daarop dat Amerika nie meer in die toekoms hierdie rol sal vervul nie.

Saudi Arabië is blykbaar nie die enigste Islamitiese Arabiese Midde-ooste-staat wie se lus tot op die woestynsand uithang om Denel te bekom nie. Qatar en die Verenigde Arabiese Emeritate is ook besig om diep in die sakke te skrop om Denel te bekom.

Saudi Arabië word tans veroordeel vir die uitwissing van burgers in Jemen en is gretig om ooreenkomste met wapenvervaardigers in Suid-Afrika voor die einde van die jaar te sluit.

Al hierdie lande verwerp alle vorme van menseregte (uitgesluit die regte van die man as absolute hoof van sy gesin), veral teenoor vrouens en kinders asook alles wat volgens hulle ekstremistiese ortodokse Islamitiese siening verbied word. Prince Mohammed se rebelse beskouing reken steeds die vrou as minderwaardig en verkies steeds hulle vroue, minnaresse en prostitute eerder geklee in ’n burqa (bourka) met net ’n venstertjie om deur te loer.

Dit sê veel vir die Suid-Afrikaanse Grondwet wat gelykheid verleen aan alle rasse, gelowe en geslagte in ’n nie-rassige en nie-seksistiese samelewing.

Wat sê dit vir die toekoms van Suid-Afrika – waar alles in ‘n oogwenk omgekeer kan word.

Intussen bly die Suid-Afrikaanse departement van Internasionale Betrekkinge doodstil oor aantygings dat die Saudi’s betrokke kon wees by die moord op Jamal Khashoggi.

