Pietersburg egpaar sterf in N1 Gru-ongeluk

’n Bekende paartjie van Pietersburg, Pierre en Erika Bantjes (albei 44), was onder die 27 mense wat gister, Vrydagmiddag 19 Oktober, in die gru-ongeluk naby die Kranskop Tol-plaza op die N1 tussen Kranskop en Middelfontein gesterf het.

Maroela Media berig dat Erika ’n bekende haarstilis in die stad was. Die egpaar het twee kinders.

Die egpaar se voertuig was een van verskeie wat deur die vragmotor getref is nadat die swaarvoertuig, wat in ’n noordelike rigting op pad was, se band na bewering gebars het in dit tussen voertuie in die aankomende baan geploeg het.

Onder die ander voertuie wat getref is was ’n minibus-taxi wat in ’n suidelike rigting op pad was asook ’n bakkie wat totaal uitgebrand het. Twee kinders is ook onder die oorledenes terwyl vier mense met ernstige beserings in die hospitaal opgeneem is.

Die ongeluk het op die gedeelte van die snelweg net na die Kranskop tolplaza, waar verkeer in beide rigtings een padoppervlak deel, plaasgevind.

Verskeie noodlottige ongelukke het reeds op hierdie deel van die N1 plaasgevind en ’n beroep is ook op die Departement van Vervoer in Limpopo gedoen om iets omtrent hierdie gedeelte te doen.

Volgens die LUR vir vervoer en gemeenskapsveiligheid in Limpopo, Makoma Makhurupetje, is die ongeluk niks minder as ’n ramp nie. “Dit is ’n bitter dag vir die provinsie om 27 mense op een dag te verloor.”

Sy het verder gesê dat die ongeluk op ’n plek gebeur het wat reeds as ’n hoë-ongeluksone gemerk is. “Gegewe die feit dat hierdie die derde ongeluk is wat in ’n kort tydperk op die N1 gebeur, dink ons dit is nou tyd vir Sanral en die nasionale regering om ’n ramp op hierdie pad te verklaar – ons kan nie nog lewens op die manier verloor nie.”

Die woordvoerder van die polisie, Kol Moatshe Ngoepe, het gesê dat ’n saak van strafbare manslag ondersoek word.