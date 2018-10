Nog ’n brandstof-Skok vir einde Oktober

Motoriste word gewaarsku om hulle self voor te berei op nog ’n brandstofskok met ’n verhoging in brandstofpryse wat binne die volgende paar weke die mense se sakke verder gaan ruk.

Volgens die AA bly internasionale oliepryse hardnekkig hoog en die huidige gespanne atmosfeer met Saudi Arabië, een van die wêreld se grootste olieprodusente, kan hierdie pryse nog onder verdere druk plaas.

Die AA waarsku dat hierdie prysstygings die land so vroeg as die einde van die maand kan beïnvloed.

Volgens die AA kan die prys van petrol met 40 sent per liter, diesel met 70 sent per liter en lampolie met 65 sent ’n liter styg. Dit volg op die vroeëre verhoging in 93 sent per liter 93 oktaan petrol, 99 sent vir 95 oktaan petrol per liter terwyl diesel se prys met ’n allemintige R1.24 per liter gestyg het.

Die AA het verder gesê dat die land nie die voortdurend styging in brandstofpryse sal kan hanteer sonder dat die ekonomie nie ook negatief beïnvloed word nie.

Die effek op bus- en taxitariewe kan ook lei tot verhoging in koste wat moeilik deur die pendelaars bekostig kan word.

Die organisasie sê voorts dat ’n sterker en stabiele randwaarde die land se enigste verdediging is teen die skommeling op die internasionale oliemark.

Die verwagte binnelandse styging van 93 oktaan petrol is van R16.86 tot R17.26, vir 95 oktaan van R17.08 tot R17.48 en vir diesel R15.65 tot R16.35 per liter.