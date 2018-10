VSA: 20 Sterf in Limo-ongeluk

In wat beskryf word as die ernstigste vervoerongeluk die afgelope dekade in die VSA, is twintig mense dood nadat ’n limousine buite beheer geraak het en in parkeerterrein ingeploeg het.

Al 18 insittendes van die SUV-verlengde voertuig sowel as twee voetgangers het in die ongeluk omgekom.

Volgens die polisie het die voertuig oor ’n kruising gejaag tot binne die parkeertrrein waar dit uiteindelik teen ’n geparkeerde voertuig gebots het.

Die ongeluk het Saterdag naby ’n supermark gebeur terwyl die winkel vol kliënte was weens die Columbus Vakansiedag met baie besoekers wat op die dorpie Schoharie, sowat drie ure se ry noord vanaf New York, toegesak het.

Die dorp en omgewing is ’n gewilde toeriste bestemming met sy kleurryke herfsblare natuur en trek baie besoekers vanaf stedelike gebiede.

Volgens ’n ooggetuie was die passasiers in die limo op pad na ’n troue toe die ongeluk gebeur het.