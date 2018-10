Matrieks neem afskeid in Parys

Hoërskool Frikkie Meyer se Matrieks van 2018 het, met die romantiese stad Parys as tema, Saterdagaand 20 September hul matriekafskeid in die Trollopesaal op die Thabazimbi skouterrein gevier.

Besondere aandag is verleen aan die kleinste versiering om die Boheemse Parys in al sy fasette uit te beeld en was voorwaar ’n besondere gesig met die Eifel toring wat orals kop uitgesteek het, die klein sypaadjie kafees en die Chocolate Fontein wat so deel van Parys is. (Foto’s van die saal – Dankie aan Aurelia van Zyl wat dit deurgestuur het)

