Matrieks Steek Res die Loef af op die Rugbyveld

Die jaarlikse vete tussen Hoërskool Frikkie Meyer se matrieks en die res van die skool se sportspanne het Woensdag 19 September plaasgevind. Die rugbywedstryd was soos gewoonlik die spil waarom die dag draai en was dan ook ‘n harde stryd waarin geen genade betoon of ontvang is nie.

Die aanvanklike mening was dat die matriekspan maklik sou domineer met die sewe stuks provinsiale spelers in die groep. Die teendeel was egter waar met die resspan wat hul man gestaan het in die verdediging.

Die matrieks het aanvanklik die skrums en afbreekpunte oorheers maar later het dit ‘n kompetisie geword. In ‘n wedstryd soos hierdie het die skopwerk pale toe ‘n groot rol gespeel soos ook in die finale uitslag duidelik is.

Die matrieks slaag daarin om twee drieë aan te teken teen die een van die res wat dan die verskil in die telling teweegbring op 20–13 in die guns van die matriekspan.

Tradisioneel is dit die wintersportspanne wat kompeteer, maar vanjaar het die sokkerspanne en skaakspanne ook gekompeteer.

Die skaak was ‘n redelik voorspelbare affêre met die matrieks wat loshande die beste spelers het. Die matrieks wen dan ook gemaklik met 14-7.

Die sokker het intussen afgeskop in ‘n baie gelykop stryd wat 1-1 eindig waarna die uitklop op doele plaasvind. Die matrieks slaag daarin om een doel meer aan te teken en wen ‘n spannende wedstryd met 5-4.

Die hokkiebokkies sê mekaar die stryd aan op ‘n snikhete dag en aanvanklik het nie een van die twee spanne die oorhand nie. In die tweede helfte verhang die resspan die bordjies en teken uiteindelik 4 doele teen 0 aan om die wedstryd oortuigend te wen.

Op die netbalbane het die resspan van meet af aan die pas aangegee en heeltyd voorgeloop. Hulle wen dan ook die wedstryd gemaklik 31–15.

Die dag se kompetisie is gekenmerk deur goeie, harde kompetisie waarin sportmanskap geseëvier het.

Vir die matrieks ‘n allerlaaste wedstryd vir die plakboek, vir die res ‘n aanbreek van hul belangrikste seisoen nog in 2019 as lid van ‘n eerstespan.

HFM spreek graag hul dank uit teenoor elke ouer, ondersteuner en vriend van die skool wat ‘n bydrae gelewer het, hoe gering of hoe groot ook al.