Laerskool Thabazimbi presteer by Koorkompetisie

Beide die Senior en Junior Kore van Laerskool Thabazimbi is gekies om aan die finale been van die Sing in Harmonie Koorkompetisie deel te neem en die beoordelaars en gehoor het duidelik van hulle kennis geneem.

Die Finaal in hierdie kompetisie is op 23 en 24 September by die Silverstar Casino in Krugersdorp aangebied.

Die Senior koor van Laerskool Thabazimbi het uitmuntend presteer deur tweede uit die 180 kore wat landswyd aan die kompetisie deelgeneem het te eindig. Die wenner in dié afdeling was Laerskool Eureka van Kimberley.

Die Junior koor het hulle ook onderskei deur met die trofee vir die beste Nie-Afrikaanse liedjie weg te stap.

’n Besondere prestasie vir Laerskool Thabazimbi se leerlinge en afrigters wat as plattelandse skool teen baie groter stedelike skole meegeding het.

