Egpaar op plaas oorval, aangerand en beroof

’n Egpaar van die Matjiesfontein omgewing in die Thabazimbi distrik, Peter-Murray (48) en Megan (31) Cross, sterk in die Mediclinic Hospitaal op Thabazimbi aan nadat hulle Dinsdagaand in hulle plaashuis oorval, aangerand en beroof is.

Die egpaar woon saam met Peter-Murray se ma, Leona Cross, en hulle twee kinders op die familieplaas Koedoespan. Leona en die kinders is ongedeerd.

Maroela Media berig dat die egpaar omstreeks 20:00 Dinsdagaand gesit en TV gekyk het toe vier mans met balaklawas ’n groot ruit gebreek en hulle aangeval het.

Die vier, en nog ’n makker wat by hulle aangesluit het, het omstreeks 22:00 op vlug geslaan met verskeie vuurwapens, selfone, bankkaarte en die egpaar se silwerkleurige Toyota Hilux bakkie, registrasienommer CSD 471 L. Die bakkie is met ’n jagraam toegerus.

Volgens inligting wat aan die onderskeie plaaslike beveiligingsgroepe deurgegee is, wil dit voorkom asof die aanvallers in die rigting van Thabazimbi gevlug het.

Peter-Murray kon eers 45 minute nadat die aanvaller op die vlug geslaan het daarin slaag om alarm te maak.

Die egpaar se buurman wat op patrollie was, het die noodoproep ontvang en die ander lede in die groep gekontak om te kyk of hulle nog die aanvallers kon voorkeer. ’n vriend van die gesin, Gerhard Kotzé, het onmiddellik na die plaas uitgery en die egpaar wat hoofsaaklik kop- en gesigbeserings opgedoen het bygestaan terwyl hulle op nooddienste gewag het.

Die egpaar is gestabiliseer en in die vroeë oggendure van Woensdag in Mediclinic Hospitaal opgeneem.

Leona en haar man Peter, wat haar vroeër die jaar ontval het, het hulle as jong egpaar in die Thabazimbi Bosveld gevestig waar Peter hom as een van die vooraanstaande Bonsmara boere onderskei het.

Leona was vir jare sekretaresse by die Groenvlei Laerskool voordat die skool omskep is na die Groenvlei Secondary School.