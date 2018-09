Amanda Strydom oorrompel gehoor met “State of the Heart”

Amanda Strydom het Saterdagaand 15 September die Kunstegrot gehoor behoorlik oorrompel met haar “State of the Heart” produksie, gebaseer op ’n ou liefdesverhaal wat afspeel gedurende die tydperk voor en na die Tweede Wêreldoorlog.

Maxie de Meyer, die heldin in die verhaal, raak verlief op ’n Britse vlieginstrukteur wat vliegopleiding aan Suid-Afrikaanse vlieëniers in die Suid-Afrikaanse Lugmag gee.

’n Skildery van Maxi saam met Amanda op die verhoog het gesorg dat die storielyn van die “verbode liefde” heeltyd lewendig gebly het.

Gemoedere het gedurende hierdie tyd steeds swaar geloop onder die boere wat hulle nie met Jan Smuts se pro Engelse beleid kon vereenselwig nie, veral met die Anglo-Boereoorlog en die Britse konsentrasiekampe wat steeds sy invloed op die ouer nageslag gelaat het.

Met sketse vanuit die 1920’s tot die sewentigerjare, steek sy draak met die ou Afrikaner tradisies en kyk na die verloop van die geskiedenis gedurende hierdie tydperk.

Vooroordele tussen mense word subtiel, skreeusnaaks en hartverskeurend bekyk. Die wreedheid van die oorlog, die passie van die hart wat bly glo, ten spyte van neerlae, dat die liefde sal seëvier, word deur haar blootgelê.

Boeremeisies het met Boerseuns getrou en vir Oupa Dik Daniël van die Langkloof was dit net een te veel dat sy dogter Maxie op die Rooinek, ’n Engelse vlieënier Raymond G Bartlett, verlief raak. Die vonke spat behoorlik soos in ’n tipiese Springbokradio sepie in die liefdesdrama wat voor jou op die verhoog ontvou.

Baie ander karakters is in die verhaal word deur Amanda bekend gestel deur ou liedjies soos Oom Bossie van die Bosveld en Dierbare Huis in die Berge.

Amanda slaag daarin om die emosie na die gehoor oor te dra en jy kon ’n speld hoor val so stil was dit in die teater as sy tussen die liedjies vertel hoe die storie ontvou met Maxi wat skelm uit die huis gesluip het om saam met haar vlieënier kêrel voor sy kaggel op die buurplaas te kuier en dit wat verder gebeur.

Met die uitbreek van die oorlog is Raymond teruggeroep Engeland toe en verlaat Maxi met die belofte dat hy weer na haar sal terugkeer.

Die oorlog is verby maar sy hoor niks verder van hom nie. Die geloof bly in die liefde wat sy ervaar het en na haar pa se dood erf sy die plaas, nieteenstaande die feit dat sy haar pa se planne omvergooi met die huwelik wat hy vir haar met een van die buurseuns gereël het deur op pad na die troue uit die kar te klim en die pad te voet terug na die opstal aanpak.

Edith Piaff se Franse kabaret liedjies en Marlene Diedrich se Lili Marlene beeld die naoorlogse stemming perfek uit terwyl die juwele uit ons Afrikaanse liedjieskatkis soos Koos du Plessis se Skielik is jy Vry en Stef Bos se Papa, plek in die vertelling kry om Maxi se verlange om by haar geliefde in die vreemde land aan te sluit te verwoord.

As jy nie daar was nie sal jy nooit weet hoe die storie geëindig het nie, buiten om te sê dat mens nogal hoendervleis plek-plek gekry het.

’n Staande applous was dan ook ’n waardige dankies-sê vir ’n puik vertoning.

Met hierdie liedjies verstaan jy hoekom Amanda Strydom steeds nie net een van Suid-Afrika se voorste kabaret sangeresse is nie, maar ook ’n uitmuntende toneelspeler wat ’n storie met al die nodige emosie kan oordra.

Dit was ’n voorreg soos min om Amanda Strydom se besonderse talent op die KunsteGrot se verhoog te kon beleef.

Die belofte het sy dan ook self uitgespreek dat Thabazimbi haar weer sal sien. Moet nie die geleentheid laat verbygaan as sy weer by die KunsteGrot kom kuier nie.

“State of the Heart” was die heel eerste eenvrou musiekteaterstuk uit Amanda Strydom se pen en is in 1994 met die Dalro-prys, die Showtime prys vir die beste kabaret asook die Showtime “Show of the Year” toekennings bekroon.

Amanda is tydens die vertoning meesterlik begelei deur die pianis Coenraad Rall.