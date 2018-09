Kommentaar – “Misdaad statistiek vanuit die Hel” aan LP’s voorgelê

“Misdaad statistiek vanuit die Hel” aan LP’s voorgelê

“Misdaad statistieke vanuit die Hel”, so word daar na die onlangse misdaadstatistieke wat deur die Suid-Afrikaanse Polisie vrygestel is verwys. ’n Situasie wat meegebring is deur jare van onstabiliteit, politieke balspelery en die SAPD se binnegevegte.

Volgens die statistieke wat die afgelope week deur die minister van Polisie, Bheki Cele vrygestel is word 57 mense daagliks vermoor, met moord die maatstaf wat gebruik word om misdaad aan te meet.

Cele het Dinsdag in die Parlement hierdie bom laat val met die erkenning dat die polisie nie die mas kan opkom teen misdaad nie. Met ’n 48% toename in die begroting vir die beskerming van VIP’s is dit geen wonder dat daar nie geld was om op gewone polisiëring te spandeer nie.

Die ontplooiing van ANC kaders in top poste in die Polisie, die Valke, Voorkeur Misdaad Ondersoeke en die Nasionale Vervolgingsgesag het tot talle siviele hofsake gelei wat veroorsaak het dat die meeste van hierdie aanstellings deur tydelike personeel gevul is.

Met ’n totaal van 20 336 moorde wat aangeteken is vir die finansiële jaar 2017/18, grens dit byna aan ’n oorlogsone, dit terwyl daar vrede in Suid-Afrika heers en die land nie in ’n oorlogsituasie verkeer nie het Cele Dinsdag aan die Parlement gesê.

Die toename van moorde met 1 320 teenoor die vorige jaar en die feit dat een in vyf moorde die van ’n vrou of ’n kind was, met 2 930 vrouens en 985 kinders as slagoffers, het beslis ernstige kommer regoor die hele politieke spektrum uitgelok.

Die DA LP, Zakhele Mbhele, het gesê dat die ANC se onvermoë om die mense van Suid-Afrika eerste te stel beteken dat burgers glad nie veilig in die straat en selfs in hul huise voel nie.

Die enigste afname was, waarna verwys word as publieke insidente, wat eintlik die polisiëring van protesoptogte is wat ‘n afname van 31 teenoor die vorige jaar getoon het tot 14 641. Die werklike statistiek toon dat vreedsame optogte met 11 058 toegeneem het waarvan 3 583 op een of ander stadium gewelddadig geëindig het.

Geen land kan met soveel protesoptogte, hetsy gewelddadig of vreedsaam, groei op enige vlak toon nie. Die fokus op gewelddadige optogte, het verder ook die politieke regverdiging verleen aan aggressiewe polisieoptrede.

Cele het die skuld vir die swak stedelike polisiëring toe geskryf aan die swak “omgewingsuitleg” van stedelike gebiede en dat daar steeds nie enige riglyne is vir die polisiëring van plakkers-gebiede, waar miljoene mense woon nie. Die polisie se voertuie pas ook nie in die smal gangetjies tussen die plakkershutte nie, het hy gesê.

Uiteindelik het Cele met die boodskap gekom dat die SAPD sedert 2010 met 10 000 minder polisiemanne oor die weg moes kom. Dit het hy gesê nadat hy vroeër vanjaar op Radio Jakaranda se oggendprogram te sterkste teenoor Martin Bester ontken het dat daar enigsins ’n tekort aan polisiemanne is.

Hierteenoor het die nasionale polisie kommissaris, Luitenant-Generaal Khehla Sitole, aan LP’s vertel dat na ‘n ontleding van die SAPD struktuur, daar gevind is dat daar ‘n mannekrag-tekort van sowat 62 000 is.

Volgens Sitole kon hulle net bekostig om 3 000 rekrute op te lei. Na samesprekings met die minister is besluit om êrens anders te besnoei sodat hulle die aantal rekrute kon opstoot na 5 000.