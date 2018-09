Gomfabriek in Johannesburg vernietig in vlammesee

’n Gomfabriek naby Lanseria Lughawe, Johannesburg, is totaal vernietig na ’n brand wat omstreeks 05:30 vanoggend, Woensdag 5 September, uitgebreek het.

Volgens ’n woordvoerder van die nooddienste van Johannesburg, Nana Radebe, was die brandweer gou op die toneel in Kya Sands naby Lanseria.

Drie brandweerwaens en 20 brandweermanne is op die toneel ontplooi.

Volgens Radebe was daar geen ongevalle en hê bygevoeg dat ’n ondersoek na die oorsaak van die brand gedoen sal word.

Beeldmateriaal van die brand het vinnig op sosiale media versprei waar ook gespekuleer is of die brand verbind kan word aan die protesaksie wat tans in Kya Sands aan die gang is oor swak dienslewering.

Sien meer by:

https://twitter.com/twitter/statuses/1037229349366378498