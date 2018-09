Ergste stormwinde in 25 jaar tref Japan

Ten minste 10 mense is gedood nadat die Tifoon Jebi, Japan getref het. Dit is die ergste storm in 25 jaar wat Japan tref.

Jebi het ’n spoor van vernietiging regoor die westelike deel van die land gelaat en stede soos Kyoto en Osaka het onder die vernietigende winde deurgeloop.

Vlugte, treindienste en veerbote is gekanselleer met duisende passasiers wat gestrand was op Osaka se Internasionale Lughawe en wat intussen ontruim is.

Volgens ’n regeringswoordvoerder is sowat 300 mense beseer as gevolg van die tifoon en sedert vanoggend is sowat 1,2 miljoen mense gelas om die gebied te ontruim met nog sowat 300 000 mense wat gewaarsku is om hulle gereed te maak vir ontruiming.

Op Twitter is ’n tweet geplaas van ’n 100m deursnee grootwiel wat deur die stormwind aangedryf is alhoewel die krag af is.

Meer as 2 miljoen huishoudings se krag is uit terwyl skole en besighede in die betrokke gebiede gesluit is.

Sowat 800 vlugte, insluitend internasionale vlugte na Nagoya en Osaka is gekanselleer.

Deur die dag is reisigers wat gestrand was op Osaka se Kansai Internasionale Lughawe per veerboot oorgeplaas na ’n ander plaaslike lughawe.

Dit is gedoen nadat ’n olietenkskip teen die brug na die lughawe, wat op ’n eiland gebou is, gebots het en die toegangsroete beskadig het.