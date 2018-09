HFM Jukskei eindig tops op Groottotaal

In die pas afgelope skoleliga het Frikke Meyer se jukskeispelers besonder goed gevaar en het hul goed rekenskap van hulself in die Limpopo Skoleliga gegee.

In die Hoërskole Groottotaal kompetisie eindig HFM eerste. Dit is die eerste keer in die geskiedenis van HFM jukskei wat hierdie prestasie behaal word.

Na afloop van die kompetisie op 25 Augustus waaraan 5 spanne deelgeneem het, eindig vier spanne in die tweede plek en is hulle silwer medaljewenners. Dit was die o/19 A-seunspan, o/19 B-seunspan, o/16-dogterspan en die o/16-seunspan.

Die toppresteerders was egter HFM se o/19 gemengde span wat die Fanus Genis trofee vir die derde jaar agtereenvolgend huis toe bring.

In die hoërskole A-afdeling eindig HFM dan in die tweede plek na Pietersburg Hoërskool met Tom Naudé in die derde plek. ‘n Prestasie waarop die spelers en hul afrigters, Gerhard Booyens en Joyce du Preez baie trots kan wees.

Tydens die Junior keuring te Polokwane die afgelope naweek word 5 spelers gekies vir die Limpopo spanne wat tydens die Bondedag op 13 Oktober te Pretoria gaan deelneem.

Hulle is Thomas Pretorius (o/19); Naidene Viljoen (o/19); Simone du Plessis (o/19); Raphael de Beer (o/16) en Arno van Niekerk (o/16). Verder word mnr Booyens aangewys as die afrigter van die o/19 seunspan.