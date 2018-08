Tien mense sterf in busongeluk naby Beaufort-Wes

Tien mense het omgekom en ’n verdere 30 mense is beseer nadat ’n bus vroeg Donderdagoggend op die Aberdeen-pad, sowat 25 km buite Beaufort-Wes, omgeslaan het.

Owerhede en reddingspanne het lank gesukkel om mense wat onder die bus vasgekeer was te bevry.

Volgens die provinsiale Verkeershoof van die Departement van Vervoer en Openbare Werke, Kenny Africa, het die bestuurder beheer oor die bus verloor, waarna dit van die pad geloop het en die tragedie veroorsaak het.

Die bus was vanaf Kaapstad deur Beaufort-Wes na die Oos-Kaap op pad en verkeer is vir ‘’n geruime tyd opgehou terwyl die ongelukstoneel opgeruim is.