Kommentaar – Dop Nedbank se Senior Ekonoom toets met Onderskeiding?

’n Omstrede e-pos van Nedbank doen tans die rondte op sosiale media waarin grondeienaars aangesê word om steeds hulle verband terugbetalings-ooreenkomste na te kom selfs al sou hulle deur nuwe wetgewing van hul eiendom vervreem word sonder vergoeding.

Die hoof van Nedbank se Media Skakeling, Kedibonea Molopyane, het aan die Roodepoort Record bevestig dat die e-pos bestaan en dat verbandhouers steeds aanspreeklik is vir die terugbetaling van die verband al sou hulle eiendom sonder vergoeding onteien word.

Molopyane het verder gesê dat verbandlening ooreenkoms onderworpe is aan ‘n kontraktuele ooreenkoms en dat verband paaiemente steeds verskuldig is totdat die verband heeltemal afbetaal is, ongeag of die eienaar van sy eiendom vervreem is sonder vergoeding.

Hierdie verklaring stem glad nie ooreen met dit wat Nicky Weimar, Senior Ekonoom van Nedbank tydens die Thabazimbi Sakekamer Konferensie gedurende Junie vanjaar op Thabazimbi aan konferensiegangers gesê het nie, en ek haal aan uit die berig wat Kwêvoël oor die konferensie geplaas het:

“Alhoewel die Suid-Afrikaanse ekonomie beter presteer sedert die politieke landskap verander het met die verkiesing van ’n nuwe staatspresident, is die ekonomiese beleid onduidelik omdat dit ’n groot element van onsekerheid bevat.

“Dit is die woorde waarmee Nicky Weimar, Senior Ekonoom van Nedbank, die mense wat die Thabazimbi Sakekamer Konferensie bygewoon het, begroet het.

“So ver dit onteiening sonder kompensasie aan betref het sy daarop gewys dat R200 miljard genoeg gaan wees om al die bestaande grondeise af te handel.

“Gaan leen die geld en kry dit agter die rug. Die gewillige verkoper en die gewillige koper sal kry wat hulle verlang. Almal gaan baat hierby vind, het sy die regering aangeraai.

“Indien die staat voortgaan met sy onteiening van eiendom sonder vergoeding, kom sowat R1,3 triljoen se verbande wat deur banke afgeskryf moet word in gedrang. Die globale effek wat dit gaan hê is dat gemoedere vir konfrontasie opgejaag gaan word en al die banke in Suid-Afrika gaan bankrot speel.

“Ter afsluiting het sy genoem dat kleinsakemanne ongelukkig deur wetgewing doodgedruk word voordat hulle behoorlik op dreef kan kom. Besighede moet hulle daarop voorberei dat die ekonomiese omgewing nie in die komende jaar gaan verbeter nie.

“Diktatorskap beteken die individu is niks. Vryheid is beslis beter as hierdie opsie van onderdrukking. Aangesien jou belegging op investering eers na sowat tien jaar of meer realiseer, gaan niemand in hierdie land investeer solank daar nie ’n waarborg is dat hy ten minste sy geld gaan terugkry nie.”

Wat sy hier gesê het wys op die teendeel naamlik dat Nedbank se werklike siening glad nie ooreenstem met die van hulle Senior Ekonoom nie – waar het die kontak tussen die bank se ekonome en die bank se verbandprokureurs verlore gegaan?

Is Nedbank, en dit sluit sommer al die ander banke ook in, so uit kontak met hulle kliënte dat hulle ook dink dat al die witmense op hope geld sit en dat daar maar openlik by hulle gesteel word met niksseggende verbandooreenkomste wat hulle glad nie kan terug betaal as hulle van hulle eiendom ontneem word nie?

Kommentaar deur Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël (Sedert 1983)

Lokfoto bo: Tydens die afgelope Thabazimbi Sakekamer Bosveld Konferensie is op die foto van links: Pieter Heyns (voorsitter van die Thabazimbi Sakekamer), Nicole Dunbar (Nedbank forensiese departement), Nicky Weimar (Senior Ekonoom – Nedbank) en Rudolf Low (Nedbank adviseur – Landbou)