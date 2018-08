Hernubare energiebronne weereens oorweeg

Suid-Afrika het alle planne om toekomstige kragvoorsiening met kernkragsentrales aan te vul laat vaar en kyk nou na hernubare bronne om die land se afhanklikheid van steenkool te verlig.

Volgens Bloomberg het die minster van Energiesake, Jeff Radebe, Maandag aan verslaggewers genoem dat ’n studie van stapel gestuur is om te bepaal of daar steeds na 2030 ’n aanvraag sal wees na kernkragsentrales. “Tot dan word daar voorsien, is daar nie ’n behoefte aan kernkragsentrales nie.”

Die eerste opdatering van die land se Geïntegreerde Hulpbron Plan, die eerste vir die afgelope agt jaar, identifiseer wind en natuurlike gasse as natuurlike hulpbronne vir kragopwekking en is pas vrygestel.

Net voordat Zuma bedank het, was hy ’n voorstaander van kernkragsentrales waarvan agt gebou sou moes word om in die addisionele 9 600 megawatt energie te voorsien.

Volgens die verslag sal wind en natuurlike gas in 8 100 megawatt voorsien terwyl 5 670 deur sonkrag en 2 500 deur hydro-elektriese skemas voorsien word. Steenkool wat tans die meeste tot die kragnetwerk toevoeg sal slegs 1 000 megawatt aan die netwerk lewer.

President Cyril Ramaphosa het reeds die leierskap van Eskom aangespreek aangesien hy sowat $100 miljard se beleggings na die land wil lok. ’n Program om hernubare krag van onafhanklike verskaffers aan te koop word ook weer oorweeg.

Radebe het bygevoeg dat hierdie ’n merkbare verskuiwing van energiebronne is aangesien die vorige verslag gedryf is deur die uitskakeling van steenkool kragstasies wat die einde van hul leeftyd bereik.

Hy het ook genoem dat Suid-Afrika se energiebehoeftes aan die afneem is en die verbruik sowat 30% laer is as die projeksies wat in die 2010-plan gebruik is.

Die nuwe plan is beskikbaar vir publieke kommentaar vir 60 dae.