HFM – Rugby: Goed verteenwoordig op Provinsiale vlak

Hoërskool Frikkie Meyer geniet vanjaar goeie provinsiale verteenwoordiging met nege spelers in die Cravenweekspan en 21 spelers wat in totaal provinsiale kleure verwerf.

In die Cravenweek o/18-span is hulle verteenwoordig deur: Baphiwe Fani; Anthony Brand; Anthony Buys; Dewan Deysel; JT Cronje; Thimishwa Nemavhola; Victor Potgieter; Erik Snyman en William Thulare. \

In die Akademiespan o/18 word Diaan Coetzee; JB du Toit en Renier Els opgeneem.

In die VKB o/18 – o/19 span speel Pieter Viljoen; Nelson Mamabolo en Nathan Fourie.

Die o/16’s in provinsiale spanne is: Anrich Basson; Gift Fihlani en Matlapu Modise in die Grant Khomo span. Die Noordvaal o/16 span sluit Zander Beeslaar; PJ Bezuidenhout en JD Jordaan in.