Komma Nader vier Eerste Verjaarsdag

Komma Nader Koffiekroeg op Heuwelkruin het Saterdag 18 Augustus sy eerste verjaarsdag gevier.

Met Bernadine Nel aan die stuur, het sy ‘n gesellige kuierplek geskep wat gou gewild geraak het met sy rustige ligging teen die heuwel en die lowergroen grasperk met sy groot bome. Vir die kleingoed is daar ook nou ‘n veilige sandput met klimrame, swaaie en ‘n glyplank.

Hier kan jy, of op die stoep of by ‘n tafeltjie op die grasperk, heerlik ontspan en kuier.

Ligte etes word bedien uit ‘n keurige spyskaart. Soggens die ideale kuierplek vir die besige huisvroue, hul vriende en kleuters en na werk, die ideale plek om rustig te ontspan met ‘n glasie wyn of die uitstekende reeks boetiekbier van Karoo Kraft Bier of sommer net ‘n baie bekostigbare lekker koffie vanaf die spyskaart.

Fab, waar jy uit ‘n groot verskeidenheid “fab” artikels kan kies – handsakke tot oorbelle, het onlangs sy deure op dieselfde perseel oopgemaak. Hier sal Ané jou help om die regte items wat by jou pas uit te kies.

Ané en haar man, Hannes, het Saterdag gesorg vir die heerlikste tuisgebakte pizza’s wat eersdaags ‘n gereelde item op Komma Nader Koffiekroeg se spyskaart sal wees.

Die groep, Sweet November, het vir lekker kuiermusiek gesorg en die groen gras was ‘n duidelik uitnodiging vir enigeen wie se voete gejeuk het vir bietjie aksie.

Maak gerus ‘n draai by Komma Nader se Koffiekroeg op Heuwelkruin, jy sal aanmekaar wil terugkom.