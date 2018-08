Trump stop Zimbabwe se Triomfmars

Zimbabwe se hoop op die opheffing van sanksies deur die VSA het ’n bloutjie geloop toe die Amerikaanse president, Donald Trump ’n wet onderteken het om die sanksies teen die land verder te verleng. Die sanksies is reeds vanaf 2001 op Zimbabwe van toepassing.

Die nuwe wet benadruk die noodsaaklikheid van vry en regverdige verkiesings in Zimbabwe en vereis dat Zimbabwe kredietwaardige vordering toon met die hou van vry en regverdige verkiesings, wet en orde te herstel en verseker dat die militêre mag ondergeskik aan ’n siviele regering moet wees.

Volgens die Amerikaanse departement van buitelandse sake blyk dit dat Zimbabwe weereens misluk nadat die MDC Alliansie, onder Advokaat Nelson Chamisa se leiding, aangevoer het dat die verkiesing deur die Zimbabwe Verkiesingskomitee ten gunste van die heersende Zanu-PF gemanipuleer is.

Amerika se departement van buitelandse sake wys ook daarop dat die verkiesing aanvanklik vreedsaam was totdat opposisie betogers die strate ingevaar het wat veroorsaak het dat besighede hulle deure moes sluit.

Tydens hierdie protesaksies is voertuie en ander eiendom aan die brand gesteek. Die protes is op ’n brutale militaristiese manier in bedwang gebring met ses mense wat met lewendig ammunisie doodgeskiet is.

Die nuwe wet wat deur Trump onderteken is, is ’n groot terugslag vir president Emmerson Mnangagawa se strewe om Zimbabwe se ekonomie weer aan die gang te kry. Boonop word die uitkoms van die verkiesing bevraagteken en daar word verwag dat ’n dringende hofaansoek ter ondersteuning hiervan by die Konstitusionele Hof ingehandig sal word.

Alhoewel die sanksies teen ’n paar individuele gemik is, word die gewone Zimbabwiese burgers ook hierdeur geraak aangesien daar op verskeie Zimbabwiese maatskappye se uitvoere ten bedra van etlike miljoen dollars beslag gelê is.