Thabazimbi Skou in oënskou – Borge bedank

Die Thabazimbi Skou is agter die rug en die organiseerders het die blaaskans gebruik om hulle borge gisteraand (Donderdag 2 Augustus) tydens ’n ete by die Thabazimbi Gholfklub behoorlik te bedank.

Ten eerste kan genoem word dat die Thabazimbi Skou as ’n Landbouskou begin en het met hierdie vier-en-sestigste aanbieding is die tradisie voortgesit.

Daar was nagenoeg 380 beeste wat vertoon is waarvan 270 Brahmane was en verskeie vertoners was stoettelers uit die Thabazimbi omgewing.

Die Brahman Stoettelers vereniging het hulle Limpopo Kampioenskappe tydens die Thabazimbi Skou aangebied met telers van so ver as die Laeveld en Wes Transvaal wat ook hulle beeste uitgestal het.

Hulle was so beïndruk met die gehalte van die skou dat hulle besluit het om volgende jaar tydens die Thabazimbi Skou ’n internasionale kampioenskap hier op Thabazimbi aan te bied en voorsien om talle stoettelers hoër op in Afrika hierheen te trek.

Buiten die Brahmane was daar ook Afrikanerbeeste uit eie omgewing asook Limouzins, Pinzgauers en Pinzyls. Laasgenoemde is twee rasse wat vanjaar vir die tweede keer hier op Thabazimbi uitgestal het. Die Pinzgauers het vanjaar hulle Nasionale Kampioenskappe hier aangebied het.

Uitslae van die kampioenskappe sal geplaas word sodra dit beskikbaar gestel word deur die onderskeie telersverenigings.

Die Interras Kompetisie lok ook gewoonlik groot belangstelling. Hierdie uitslae sal ook bekend gemaak word sodra dit beskikbaar is.

Vir die eerste keer in ’n lang tyd is daar besluit om weer ’n kleinvee-uitstalling te hou, wat baie goed ondersteun is. Die Kalahari Red boerbok- en Meatmaster skaapveiling wat Saterdagoggend aangebied is, het groot belangstelling ontlok en baie goeie pryse is vir top-gehalte diere behaal.

Die belangstelling was so goed dat daar besluit is om die kleinvee-uitstalling volgende jaar uit te brei na ’n volwaardige skou.

Die hoenders was weer vanjaar op die skou teenwoordig nadat hulle verlede jaar afwesig was as gevolg van voëlgriep. Die Rustenburg gebaseerde klub, organiseerders van die hoenderskou, was so opgewonde oor die opkoms en resultate van die Thabazimbi Skou dat hulle beoog om volgende jaar dit uit te brei om ook troeteldiere soos hase, konyne en marmotte uit te stal.

Nieteenstaande ’n onverklaarbare negatiewe bywoningsyfer gedurende 2013, het die toeskouergetalle jaarliks weer toegeneem en vanjaar was nie ’n uitsondering nie met ’n toename van 5% teenoor verlede jaar op die toeskouergetalle.

Die stalletjie getalle het dieselfde gebly maar dit is juis gedoen om ’n hoë standaard van kwaliteit te waarborg.

Volgens die voorsitter van die Landbou en Nywerheids Skoukomitee, Jan Trichardt, kan daar baie maklik voorsiening vir meer stalletjies gemaak word. Dit sal wel die inkomste van die skouvereniging opstoot maar kan uiteindelik lei tot laer besoekersgetalle.

Hy het daarop gewys dat Thabazimbi se beursie net oor ’n sekere besteebare bedrag beskik. Minder stalletjies met hoë retensie is beslis verkieslik bo ’n Chinese- en Indiese vlooimark.

Die skou komitee is van mening dat kwaliteit stalletjies, kwaliteit besoekers trek. Te lae kwaliteit verdeel die besteebare inkomste en die gehalte uitstaller kom nie terug nie.

Om hierdie rede word stalletjies beoordeel en uitgenooi om deel van die Thabazimbi Skou te wees. Indien ’n stalletjie nie na wens presteer nie, word dit nie weer toegelaat nie.

Die organiseerders besoek ook gedurende die jaar ander plaaslike skoue om stalletjies wat waardetoevoeging aan die Thabazimbi Skou sal verleen, uit te nooi om hier te kom skou.

Met verwysing na die industriële uitstallers het Trichardt genoem dat groot uitgawe deur uitstellers aangegaan word om swaar landbou en ander masjienerie en implemente hier op Thabazimbi uit te stal. Nieteenstaande dit was die uitstallers baie tevrede met die belangstelling en besigheid gedoen met veral swaar- en landbou-implemente.

Die stalletjies is in verskeie kategorieë ingedeel en die wenstalletjies was soos volg.

Industrieel – Mac Equipment

Landbou – Agrico

Ligte Handelsvoertuie – Northam Toyota

Swaar Handelsvoertuie – Isuzu Isando

Grondverskuiwing – Feeler

Kuns en Kultuur – Sunbird Gift & Arts

Verversing – Smoking King

Vermaak – Amusement 4 Africa

Tuisnywerheid – Pondok

Handvervaardigde Items – Lady Amor

Verskeie stalletjies het hulle tevredenheid met die skou uitgespreek en het reeds hul plek vir volgende jaar se skou bespreek.

So ver dit die gaskunstenaars aan betref, het dit duidelik gewys dat gehalte kunstenaars nie afbreuk aan ander kunstenaars se vertonings doen nie. Twee gehalte kunstenaars op dieselfde verhoog of dieselfde dag, trek ook nie noodwendig meer besoekers nie.

Groot dank is uitgespreek teenoor borge en vrywilligers wat hulle dienste beskikbaar gestel het soos tydens die Mej. Thabazimbi wat weereens deur Ursula Roux en die Baba- en kleuter kompetisie wat deur Medhof Apteek aangebied is.

Trichard het egter sy teleurstelling uitgespreek met die leemte in plaaslike betrokkenheid, veral ten opsigte van skole en kerke.

Borge wat die bedankings-geselligheid bygewoon het.