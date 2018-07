Kumba aandele wen veld kort op die hakke van Anglo Platinum

Kort op die hakke van Anglo Platinum se aandele wat 7,1% waarde gewen het op die aandelemark, is Kuma Iron wat sterk terug veg met groot dividende op kommoditeite. Vir Anglo American wat beide hierdie firmas beheer is dit uitstekende nuus.

Kumba het sy dividende verdubbel danksy die herstel van die prys van yster, verbeterde produksie en die daarstelling van ’n goeie kontantvloei-basis.

Die nuwe dividende-beleid teiken ’n uitbetaling van 50% tot 75% op wesensverdienste, wat volgens die firma sy verbintenis tot aandeelhouers nakom terwyl daar genoeg kapitaal teruggehou word om die besigheid verder uit te brei.

Buiten die R6.98 wat hy per aandeel vir die vir die ses maande tydperk tot einde Junie, betaal hy ook ’n eenmalige R7.53 per dividend om die kontant in lyn te bring met die balansstaat sedert die herstel van die ystererts mark gedurende 2016.

Die totale tonne gemyn het met 12% gestyg en produksie met 3%. Inkomste het met 9% tot R19.5 miljard gedaal terwyl die rand gemiddeld met 7% teen die doller verbeter en die prys van ystererts met 3% gestyg het.

Kostebesparing van R415 miljoen het gesorg vir wesensverdienste van R3 miljard. Wesensverdienste het per aandeel met 35% tot R9.31 per aandeel geval.

Kumba se strategie van ‘Transformasie tot volle potensiaal’, genaamd ‘Tswelelopele’, het daartoe gelei om produksie standaarde regoor die totale waardeketting te stel en deurlopend verdienste aan aandeelhouers te verseker.

Kumba se aandele het Woensdag 24 Julie met 2.9% tot R299 gestyg terwyl die meerderheid aandeelhouers van Anglo American aandele met 4.3% tot R295.10 gestyg het. Anglo sal die grootste gedeelte van die Kumba dividend ontvang.

