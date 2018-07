11 Dood na Taxi in hinderlaag oorval is

Elf persone, vermoedelik taxibestuurders, is doodgeskiet toe hulle taxi in ’n hinderlaag gelei is.

Die voorval het op die Natalse Middelande op die R74 tussen Colenso en Weenen plaasgevind toe ’n onbekende aantal mense uit die bosse in die pad voor die taxi gespring en op die taxi begin vuur het.

Die groep taxibestuurders was op pad terug was na Johannesburg na ’n begrafnis te Ematimotolo KZN. Die begrafnis was van ’n taxi-baas wat verlede week in Johannesburg doodgeskiet is.

Inligting dui daarop dat die passasiers almal lede van ’n taxi-vereniging in Gauteng was wat die begrafnis van een van hulle lede bygewoon het. Daar was heelwat lotgevalle en dit is onbekend of daar enige oorlewendes was.