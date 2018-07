Vliegtuig was bestem vir Nederlandse Aerospace Museum

Die Aerospace Museum in Lelystad in Nederland, het bevestig dat die vliegtuig wat gister, Dinsdag net na 16:00 tydens opstyging by die Wonderboom lughawe neergestort het, bestem was vir die museum. Een persoon is in die ongeluk dood terwyl 19 beseer is.

Die vliegtuig, ’n Amerikaanse Convair wat in 1954 gebou is, was op ’n toetsvlug toe die regterkantse enjin tydens die kritieke gedeelte van opstyging, terwyl dit nog oor die aanloopbaan was, aan die brand geraak het. (Sien vorige pos op Kwêvoël se Facebook bladsy)

Direk daarna het die vliegtuig neergestort en het op inpak in drie stukke opgebreek en aan die brand geraak. Paramedici was gou op die toneel om insittendes uit die wrak te haal terwyl brandbestryders besig was om die brand te blus.

Die Aviodrome aerospace temapark, wat die vliegtuig se tuiste sou wees, het hulle skok met die ongeluk uitgespreek.

Die vliegtuig is ontwerp om 44 passasiers te vervoer en die plan was om dit via Oos-Afrika, Egipte, Kroasië en Oostenryk tot in Nederland te vlieg.

Die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Burgerlike Lugvaart owerhede, Kabelo Ledwaba, het in ’n verklaring gesê dat ondersoekbeamptes was op die toneel en dat die departement later ’n verklaring sal uitreik.