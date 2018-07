Oorstromings en modderstortings eis talle lewens in Japan

Ten minste 141 mense is dood in oorstromings en modderstortings nadat stortreën die afgelope paar dae oor Japan uitgesak het.

Dit is die meeste ongevalle wat deur swaar reën die afgelope drie dekades veroorsaak is.

Alhoewel die reën besig is om op te klaar, is daar steeds die gevaar van oorstromings en modderstortings.

Volgens ’n regeringswoordvoerder word elke huis wat beskadig is deur vloedwater of modderstortings, deursoek en reddingswerkers grawe nou deur modder in die soektog na oorlewendes aangesien baie mense steeds vermis word.

Altesaam is sowat twee miljoen mense uit gevaargebiede ontruim nadat riviere hul oewers oorstroom het.

Die gevaar van modderstortings is redelik groot met reën-deurdrenkte heuwels wat kan intuimel.

Skoolsale en gimnasiums is ingeruim om diegene wat deur die reën ontwrig is te huisves.

Sowat 70 000 reddingswerkers word ingespan in hierdie grootskaalse reddingspoging.