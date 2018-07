Al die lede van die sokkerspannetjie veilig uit die grot

Die laaste twee lede van die Thai sokkerspannetjie wat sedert 23 Junie in die Tham Luang grotkompleks in Thailand deur vloedwater vasgekeer is, is Dinsdagaand plaaslike tyd, veilig uit hul watergevangenis bevry.

Dit volg drie dae nadat die eerste vier seuns Sondagaand deur reddingswerkers uit die grot begelei is, dat die laaste lede gered is.

Die aanvanklike berigte dat die kinders vermis geraak het in die oorstroomde grot het wêreldwyd begin momentum kry toe die nuus deurgekom het dat reddingsduikers die kinders sowat 4 km dieper in die grot aangetref het en dat hulle ongedeerd is.

Die reddingspoging het vinniger geëindig as wat aanvanklik gereken is aangesien die duikers meer ervare geraak het met elke duikslag dat hulle kinders gaan haal het.

Agtien duikers het die grot Sondagoggend omstreeks 10:00 plaaslike tyd ingegaan en met die reddingspoging begin. Op ’n stadium was daar meer as 100 duikers wat gereed gestaan het en bystand verleen het.

Aangesien die kinders so lank in die koue en donkerte met swak ventilasie moes vertoef, boonop met baie min kos en drinkwater, was daar kommer dat hulle in ’n baie erger toestand sou wees. Nou dat hulle droog, warm en in veilige hande is, kan ’n volledige ondersoek na hul welstand gedoen word.

Voordat die seuns en hul afrigter met hul familie en vriende herenig kan word, word hulle eers in kwarentyn in die hospitaal gehou om seker te maak dat hulle nie enige grotsiektes opgedoen het nie.

Aanvanklik is gereken dat om die kinders uit te duik die laaste opsie sou wees. Met die monsoonreën wat oor die naweek begin uitsak het, was die groot bekommernis dat die grot nog verder oorstroom sou word wat die reddingspoging feitlik onmoontlik sou maak. Met nog meer water in die grot sou die afstande wat die kinders onder water begelei moes word drasties toeneem die reddingspoging nog meer riskant maak.

Die uitpomp van die water en die feit dat dit nog nie weer te hard begin reën het nie, het die watervlak in die grot sodanig laat daal dat die suurstofvlakke binne die grot aansienlik verbeter het.

Die groot gevaar van grotduik is dat vinnigvloeiende water binne die gange dit self vir ervare duikers meer riskant kan maak.

Elke seun is deur twee duikers begelei en in party plekke was slegs die kabel wat gelê is om aan vas te hou die enigste manier om jou weg te vind as gevolg van troebel water. die voorste duiker het ook die seun se lugbottel gedra terwyl die ander duiker agterna geswem het.

Aangesien die water in baie plekke te diep is om te loop, sou die seuns in elk geval ’n groot stuk moets duik om uit te kom. BBC Nuus het berig dat op een plek, genoem die T-Junction, is die gangetjie so nou dat selfs die reddingsduikers hul lugbottels moes afhaal om daar deur te kom.

Die grotkamer net na die T- Junction, is as tydelike basis gebruik waar die seuns eers hul asem kon terugkry vir die lang stuk wat nog te voet afgelê moet word na die grotingang.