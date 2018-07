1 Dood, 19 beseer toe vliegtuig by Wonderboom neerstort

Een persoon is dood en 19 beseer toe ’n DC3 passasiers-vliegtuig by die Wonderboom lughawe by Pretoria neergestort het. Die ongeluk het naby die Sakabukalaan in Montata Park plaasgevind en is deur talle motoriste gesien.

Volgens ’n woordvoerder van ER24, Russel Meiring, wissel die beserings van bemanning en passasiers van lig tot kritiek.

Meiring het gesê dat twee lugambulanse ook op die toneel was om beseerde af te voer.

Volgens ’n ooggetuie het hy rook by die regterkantse enjin gewaar voordat die vliegtuig neergestort het.

Volgens Best Care ambulance services se Xander Loubser het oorspronklike berigte aangedui dat die vliegtuig passasiers op ’n internasionale vlug vervoer het. Luidens gerugte was drie passasiers asook die vlieënier kritiek beseer en was die vlieënier vir ’n tyd lank in die kajuit vasgevang en op die toneel behandel.

Geen verdere inligting is op hierdie stadium bekend nie.