Thai seuns in Grot: – Reddingspoging het begin

Reddingswerkers het gisteroggend 10:00 plaaslike tyd die grot waar die 12 seuns en hul sokker afrigter vasgekeer is binnegaan in ’n poging om die vasgekeerdes uit te haal.

Alle nie-noodsaaklike personeel is vanaf die reddingstoneel naby die grotingang verwyder en slegs die duikers, paramedici en sekuriteits magte is tans op die toneel.

Die groep is reeds vanaf 23 Junie in die grot vasgekeer toe hulle onverwags deur vloedwaters van die ingang afgesny is.

Dertien buitelandse duikers en vyf duikers van die Thai Vloot is by die reddingspoging betrokke.

Die eerste seuns sal na verwagting omstreeks 21:00 plaaslike tyd (16:00 GMT) op Sondag terug na die ingang gebring word.

Daar word verwag dat die reddingspoging etlike dae sal duur.

Die eerste gedeelte is die uitdaagendste en die seuns sal gedeeltes van die tog moet loop waar die watervlak dit toelaat en vir etlike minute onder water by gedeeltes moet uitswem waar die grotgange totaal onder water is.

Aangesien die kinders nog nooit duiktoerusting gebruik het nie, sal hierdie gedeelte die grootste uitdaging aan hulle bied.