Grotseuns nog nie reg vir duikpoging

Die 12 Thai seuns wat in ’n grot deur vloedwater oorval is, is volgens amptenare nog nie gereed om met behulp van duiktoerusting uit die grot te ontsnap nie. Die grootste probleem hieraan verbonde is dat nie een van die seuns kan swem nie.

Met die dreigend monsoon reën en die feit dat die Tham Luang rivier se vloedwaters die ingang na die grot kan oorspoel, kan die besluit skielik laat verander om tog ’n poging aan te wend om die seuns uit te kry.

Die toegangsroete is steeds gevaarlik met verskeie nou seksies waar duikers tot 10 minute onder water is en het reeds die lewe van een van die ervare reddingsduikers geëis toe sy suurstof opgeraak het.

Dit neem duikers sowat ses uur om die seuns met noodtoerusting te bereik terwyl die terugtog sowat vyf ure neem. Dit was juis op so ’n terugtog dat die duiker gesterf het. Duikers wat saam met hom was, kon hom nie bybring nie.

Daar word voortgegaan om water uit die grot te pomp maar met tyd teen hulle voordat nog vloedwaters kom.

Die water in die grot word steeds deur sinkgate en stroompies op die berg gevoed en die hele operasie word ’n stryd teen tyd.

Pogings is aangewend om die seuns deur middel van boorgate te bereik maar dit blyk nie om ’n opsie te wees nie aangesien ’n pad eers teen die berg uitgebou moet word om groter boortoerusting in posisie te kry om deur die harde rots te dring, voordat die seuns uit die grot gehys kan word.

Reddingswerkers gaan onverpoosd voor om voorrade aan die seun te verskaf om hulle daaglikse voedingsvlakke voor die duikpoging op te bou.

Mineraalryke water met ekstra minerale teen 1 000ml per persoon per dag asook medisinale water, ook teen 1 000ml per persoon per dag, word steeds verskaf. Addisionele suurstof silinders word ook deurgeduik en dit was juis in die poging om suurstof aan die seuns te verskaf dat die duiker op die terugtog in die moeilikheid beland het toe hy nie genoeg suurstof vir homself gehad het nie.