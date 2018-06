Opwindende Kunstenaars by Thabazimbi Skou

Thabazimbi Skou stel vanjaar weereens nie teleur nie met die gehalte van kunstenaars wat daar gaan optree.

Die gewilde Joe Black wat sy debuutalbum Skepe in Maart verlede jaar vrygestel het, het intussen groot naam gemaak. Met sy “Be that Guy Braai” wat hy in Montana Pretoria begin het om soos hy sê, “hoop en inspirasie vir die manne te gee”, het die “Be that Guy-braai”-konsep vinnig versprei en word nou Vrydagoggende landwyd gehou.

As ’n gereëlde besoeker op die oggend-“Drive” program met Martin Bester, het hy vinnig bekendheid verwerf en Thabazimbi gaan beslis uitsien om hom hier te verwelkom. (Weet net nie of die baard weer tot sy volle glorie hergroei is nadat hy ’n weddenskap met Martin verloor het nie). Sien ook “related” artikel onder hierdie berig toe hy Laerskool Thabazimbi besoek het.

Alhoewel hy reeds Donderdagaand 26 Julie optree sal hy beslis welkom wees om bietjie langer te kuier en te deel in die Braaikompetisie wat Saterdae reeds so ’n integrale deel van die Thabazimbi Skou uitmaak.

Miskien het dit ook tyd geword dat Kwêvoël weer inskryf om die manne en vroue op hulle tone te hou. Hierdie keer sal Kwêvoël sy eie vuur verskaf om nie skande te veroorsaak deur die manne wie se vuur hy geleen het tydens ’n vorige kompetisie, te klop nie.

Maar om terug te keer na die kunstenaars.

Die ander groot sterre wat reeds vir jare in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf gehore vermaak en die besoekers Saterdagaand 28 Julie gaan vermaak is Adam Tas wat saam met Amor Vittone die verhoog gaan deel. Nie een van die twee het veel bekendstelling nodig nie.

Net soos baie van opkomende Afrikaanse sangers, Het Adam Tas in die voetspore van Koos Kombuis, Valiant Swart, Theuns Jordaan en talle ander voor en sekerlik na hulle, by die kuierplekke in Hatfield ’n draai gemaak waar hulle eerstens hul stempel op die studente afgedruk het voordat baie van hulle se loopbane in die musiekbedryf op dreef gekom het.

Glo dit of nie, maar Adam Tas is ’n gekwalifiseerde wildbewaarder en help sy pa met hulle wildboerdery waar hulle njalas, swartwitpense en skoon “Ooskus” buffels teel. Sy groot passie is deesdae boogjag en wil hy ook eendag sy eie plaas besit.

Buiten Adam Tas se warm-rasperstem is hy ook ’n liedjieskrywer van format. Van sy grootste vertonings was sekerlik tydens Skouspel in die Sun City Superbowl.

Tog sê hy dat hy die kleiner gehore geniet . . . waar hy kan sien hoe sy musiek die mense raak.

Verder het hy ontpop as TV-aanbieder en het ook die rol van een van die hoofkarakters in die Afrikaanse fliek, Die Spook van Uniondale, vertolk.

Amor Vittone het, nadat sy haar kwalifikasie in skakelwese aan die destydse RAU ontvang het, reeds so vroeg as 1993 haar loopbaan op die verhoog begin vaslê as klopdanser en sanger. Haar eerste Afrikaanse album “Voluit” het gedurende 2006 die lig gesien en het binne ses maande goue status bereik met 20 000 albums wat verkoop is.

Thabazimbiërs het haar reeds jare gelede leer ken as een van die kunstenaars y die Thabazimbi Wildsfees.

Sy was ook deur SAMA genomineer in die kategorie Afrikaanse Popalbum, die enigste vroulike sanger in hierdie kategorie. Die video “Voluit Lewe” het ook ’n toekenning vir die beste Afrikaanse DVD in Mei 2007 ontvang.

Vittone het beter bekend geraak na haar huwelik in 2002 met die Springbokrugbyspeler Joost van der Westhuizen en saam het hulle twee kinders, ’n seun en dogter. Na hulle egskeiding in 2008 en die afsterwe van Joost, het sy nog drie Afrikaanse albums uitgegee naamlik Glo Altyd aan Môre(2009), Grootste Treffers (2011) en Die tyd is Nou (2015).

Buiten haar sangloopbaan, hou sy haar verder met choreografie en as motiveringspreker besig en het ook talle Suid-Afrikaanse tydskrifte se voorblaaie gehaal.

Dalk nog bietjie onbekend op die plaaslike verhoë is die twee manne van DZL naamlik Andries Hendrik Potgieter en Wiaan Fourie met hulle nuwe Pop-Rock-Country klank, wat aanklank vind by oud en jonk. Hulle gaan Vrydag 27 Julie by die Thabazimbi Skou sorg vir lekker-luister-voete-jeuk musiek.

Andries Hendrik het reeds diep spore in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf getrap met opnames saam met onder ander Steve Hofmeyr. Sy stem is ook al op Internasionale gehore in Disneyland, New York, Atlanta en Namibië gehoor.

Wiaan is die talentvolle relatiewe nuweling by DZL en hulle kry baie goeie aftrek met hulle musiek by gehore.

Die twee manne is nie net befaamde musikante nie, maar beide is aktief in die modewêreld betrokke en het saam by ondermeer die Ghana Mercedes Benz Fashion Week en SA Menswear Week in Kaapstad opgetree.

Wiaan skryf ook sy eie liedjies en werk hard aan die nuwe klanke waarmee hy en Andries Henrik die gehore vermaak.

Meer as mond vol kunstenaars om julle by die Thabazimbi Skou te vermaak. Moet hulle nie teleurstel nie – wys dat die mense van Thabazimbi kan kuier soos min.